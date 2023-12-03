فيديو.. أهداف مباراة ليفربول وفولهام (4-3)

انتصر ليفربول بأربعة أهداف لثلاثة على فولهام أمسية اليوم الأحد في ملعب (أنفيلد) لحساب المرحلة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

الـ(ريدز) رفع رصيده إلى 31 نقطة في وصافة لائحة المسابقة خلف المتصدر أرسنال (33 نقطة) فيما تجمد رصيد فولهام عند 14 نقطة في الترتيب الـ15.

أهداف ليفربول ضد فولهام سجّلها كل من” ألكساندر أرنولد في الدقيقتين 20 و88، والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (38) والياباني واتارو إندو (87)”.

فيما أحرز أهداف فولهام كل في مرمى ليفربول كل من” هاري ويسلون في الدقيقة 24، وكيني تيتي في الدقيقة 45، وبوبي ريد في الدقيقة 80″.

أهداف مباراة ليفربول وفولهام (4-3)