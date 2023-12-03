طريقة عمل كاساديا تشيز برجر

وصفة مبتكرة لتحضير تشيز برجر اللحم مع خبز التورتيلا

المقادير اللازمة

لحم مفروم متبل بالملح والفلفل وناضج

كاتشب

خردل

خبز التورتيلا

جبنة شيدر

بصل مفروم

للصلصة

1/2 كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة كاتشب

2 ملعقة كبيرة مخلل خيار مفروم

1 ملعقة كبيرة بصل أبيض مفروم

2 ملعقة صغيرة خل أبيض

شبت مفروم

طريقة العمل

الصلصة

أضيفي المكونات إلى وعاء ثم قومي بتحريكها حتى تمتزج

البرجر

أضيفي اللحم المفروم إلى وعاء ثم أضيفي الكاتشب والخردل

سخني صينية مسطحة أو مقلاة على نار متوسطة ثم رشيها برذاذ غير لاصق

ضعي خبز التورتيلا على المقلاة ثم رشي طبقة رقيقة من جبنة الشيدر متبوعة بالبصل وخليط اللحم المفروم

أضيفي الطبقة المرغوبة من المكونات إذا رغبتِ

ثم رشي طبقة رقيقة أخرى من الجبن وضعي التورتيلا فوقها

بمجرد أن يتحول لون التورتيلا إلى اللون البني

اقلبيها ثم استمري في الطهي حتى يتحول لون التورتيلا الثانية إلى اللون البني

انقلي الكاساديا إلى لوح التقطيع ثم اتركيها تبرد لمدة 5 دقائق قبل تقطيعها

تقدم مع الصلصة