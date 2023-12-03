طريقة عمل كاسات حلي البينا كولادا

وصفة حلي البينا كولادا والتي تحتوي علي نكهات آسيوية غنية بنكهة جوز الهند والاناناس

المقادير اللازمة

كيك بنكهة الفانيليا

نصف عبوة من حليب جوز الهند

نصف كوب جوز هند مبشور

200 ملل كريمة حلويات

400 جرام جبن كريمي

كوب سكر بودرة او حسب الرغبة

أناناس مقطع معلب او طازج

عصير 2 كوب اناناس

طريقة العمل

يخفق نصف كوب من عصير الاناناس مع حليب جوز الهند والكريمة والجبن والسكر حتي نحصل علي قوام متماسك

يضاف له جوز الهند المبشور ويقلب

يترك يبرد بالثلاجة

نحضر اكواب التقديم

نضع قطعة من كيك الفانيليا بها

ثم تسقي بقليل من عصير الاناناس

يوضع علي الكيك طبقة من الاناناس المقطع

ثم طبقة من الكريمة

ثم طبقة كيك يليها طبقة انانس

ثم طبقة اخيرة من الكريمة

يترك ليبرد ويقدم الحلي بارد