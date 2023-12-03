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طريقة عمل كاسات حلي البينا كولادا

نيفين عباسaccess_time21 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       3 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة حلي البينا كولادا والتي تحتوي علي نكهات آسيوية غنية بنكهة جوز الهند والاناناس

المقادير اللازمة

كيك بنكهة الفانيليا
نصف عبوة من حليب جوز الهند
نصف كوب جوز هند مبشور
200 ملل كريمة حلويات
400 جرام جبن كريمي
كوب سكر بودرة او حسب الرغبة
أناناس مقطع معلب او طازج
عصير 2 كوب اناناس

طريقة العمل

يخفق نصف كوب من عصير الاناناس مع حليب جوز الهند والكريمة والجبن والسكر حتي نحصل علي قوام متماسك
يضاف له جوز الهند المبشور ويقلب
يترك يبرد بالثلاجة
نحضر اكواب التقديم
نضع قطعة من كيك الفانيليا بها
ثم تسقي بقليل من عصير الاناناس
يوضع علي الكيك طبقة من الاناناس المقطع
ثم طبقة من الكريمة
ثم طبقة كيك يليها طبقة انانس
ثم طبقة اخيرة من الكريمة
يترك ليبرد ويقدم الحلي بارد

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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