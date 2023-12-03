شاهد.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (3-3)

تعادل مانشستر سيتي مع توتنهام بثلاثة أهداف لمثلهم أمسية الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

وتراجع مانشستر سيتي إلى الترتيب الثالث على اللائحة برصيد 30 نقطة، في حين يتصدر أرسنال (33) ثم ليفربول (31) فيما يأتي توتنهام خامسًا (27).

أهداف مانشستر سيتي ضد توتنهام سجّلها كل من هيونغ مين سون بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 9، والإنجليزيين فيل فودين (31) وجاك غريليش (81).

فيما أحرز أهداف توتنهام في مرمى مانشستر سيتي كل من سون في الدقيقة 6، ثم جيوفاني لو سيلو (69) وديان كولوسفسكي في الدقيقة الأخيرة.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام (3-3)