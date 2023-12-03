تتويج أبطال المبارزة في دورة الألعاب السعودية

النصر والشباب في نهائي صالات السيدات

الكاراتيه والملاكمة التايلندية تودعان الدورة غداً

1460 متطوعاً في الدورة

الرياض – هاني البشر

توج عبدالعزيز باعشن المدير التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، أبطال منافسة المبارزة، التي أقيمت بنادي الرياض، حيث اقتنص إبراهيم الهديب لاعب نادي النصر ذهبية سلاح الشيش للرجال، ضمن منافسات المبارزة التي أقيمت اليوم الأحد في نادي الرياض، وحصل علي آل بن علي لاعب الهلال على الفضية، فيما نال البرونزية لاعبا الهدى محسن الشطي ومهدي القروص.

كما حصدت ربى المصري لاعبة الشباب الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح السيبر للسيدات، تلتها بالفضية الحسناء الحماد لاعبة الهلال، وحصلت عهد المعمر لاعبة الهلال، ودانة القحطاني لاعبة الشباب على الميدالية البرونزية.

المسحل يتوج السلمية بذهبية الشاطئية

توج ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحضور الدكتور تركي العواد عضو مجلس الشورى، فريق السلمية بذهبية الكرة الشاطئية التي اختتمت اليوم الأحد في منطقة المشجعين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي النصر بنتيجة 3-2، كما حصد فريق الجندل الميدالية البرونزية بعد فوزه على الزلفي بنتيجة 4-3.

ذهب الصالات (للسيدات) بين النصر والشباب

تأهل فريقا النصر والشباب للمباراة النهائية لمنافسات كرة قدم الصالات للسيدات التي تقام منافساتها في نادي النصر، بعد أن تخطى النصر نظيره الهلال بنتيجة 2-1، فيما فاز الشباب على القادسية بنتيجة 8/1. وستقام المباراة النهائية بعد غد الثلاثاء الساعة 5:30 عصراً، وسيسبقها لقاء تحديد المركز الثالث بين الهلال والقادسية الساعة 3 عصراً.

مواجهات نصف نهائي السلة

حجز الهلال موقعه في الدور نصف النهائي لمنافسات كرة السلة بعد تغلبه على الفتح بنتيجة 91-53، ضمن دور الثمانية التي أقيمت اليوم الأحد في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

كما فاز فريق النصر على نظيره الصفا بنتيجة 63/74، في مباراة حماسية حتى لحظاتها الأخيرة، تخطى الأهلي نظيره الاتحاد بنتيجة 64-60.

وبهذه النتائج، يلتقي الهلال مع الأهلي، فيما سيتواجه النصر مع الفائز من مباراة أُحد مع الوحدة، في مباريات الدور نصف النهائي المقررة يوم الثلاثاء المقبل، وبذلك يلتقي الهلال والأهلي، في نصف نهائي المسابقة التي ستقام بعد غد الثلاثاء، فيما سيواجه النصر الفائز من مباراة أُحد والوحدة

انطلاق ربع نهائي (سيدات) السلة

تنطلق غداً الاثنين مباريات الدور ربع النهائي لمنافسات كرة السلة للسيدات في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث سيواجه فريق جدة يونايتد (حامل اللقب) فريق القادسية الساعة 2 ظهراً، فيما سيلتقي الاتحاد والنصر عند الساعة 4 عصراً، يليها لقاء الهلال والأهلي عند الساعة 6 مساءً، وتختتم المواجهات بلقاء النورس والعاصمة عند الساعة 8 مساءً.

أبطال مبارزة السيدات والشباب

في منافسات فئة (الشباب)، التي أقيمت بنادي الرياض، حسم جهاد العبيد لاعب العدالة الميدالية الذهبية لمنافسات سلاح السيبر، ونال علي الهاشم لاعب العمران الميدالية الفضية، وحصل أحمد العمران لاعب العدالة وعبدالسلام تركي العنزي لاعب الوطني على الميدالية البرونزية، كما حصدت لمار حازم أرسلان لاعبة الهدى، ذهبية سلاح الأبيه للسيدات لفئة الشباب، تلتها زميلتها وتين الطوخي بالفضية، وحصلت حلا خالد خداوردي لاعبة الاتحاد وياسمين هاني الصالح لاعبة النصر على البرونزية.

الكاراتيه تختتم منافستها بـ11 وزن

تختتم غداً الاثنين منافسات الكاراتيه التي تقام في جامعة الملك سعود، حيث ستقام اليوم نهائيات أوزان تحت 60 كجم، وتحت 67 كجم، وتحت 75 كجم، وتحت 84 كجم، وفوق 84 كجم للرجال، ونهائي الوزن المفتوح للسيدات.

وفي فئة الشباب، تقام نهائيات أوزان تحت 55 كجم، وتحت 61 كجم، وتحت 68 كجم، تحت 76 كجم، ومنافسات الوزن المفتوح للسيدات فئة الشباب.

الملاكمة التايلاندية تودع المنافسات

تختتم غداً الاثنين منافسات الملاكمة التايلاندية التي تقام في جامعة الملك سعود، حيث تلتقي غادة الشهري مع هتان السيف غداً في نهائي وزن 54 كجم ، كما سيواجه أحمد رسلي مع خالد الدواليبي على ذهبية وزن 57 كجم للرجال، وسيلتقي عبدالله القحطاني مع عثمان السعداوي على ذهبية وزن 63.5 كجم، وتختتم المنافسات بلقاء عبدالرحمن باجبع و سفيان مرزاق على ذهبية وزن 75 كجم.

مواجهتان في فئة الشباب

تواصلت اليوم الأحد منافسات كرة اليد (للشباب) في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، ففي المجموعة الثالثة، فاز الابتسام على الصفا بنتيجة 31-22، وفي المجموعة الثانية تخطى الأهلي نظيره القارة بنتيجة 30-22، وتجاوز مضر فريق الهلال بنتيجة 34-18. وسيشهد يوم غدٍ الاثنين، إقامة مباراتين تجمع الأولى (الوحدة والحزم) و(الهدى والنور) في المجموعة الأولى.

4 مباريات في (يد) الرجال

في منافسات كرة اليد (للرجال)، فاز الأهلي على الروضة بنتيجة 30-26 ضمن المجموعة الثالثة، وتمكن الهدى من تخطي الحزم بنتيجة 36-20، وفاز الوحدة على العدالة بنتيجة 34-32 ضمن المجموعة الرابعة.

وستقام غداً الاثنين 4 مواجهات، حيث سيلتقي (مضر والزلفي) و(الجيل والقارة) ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية سيتواجه (الخليج والمحيط) و(النجوم والصفا).

1460 متطوعاً في 31 موقع

يشارك في النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، أكثر من 1460 متطوعاً ومتطوعة، لخدمة المشاركين في الدورة وزوارها، وأوضحت أحلام قدح، مسؤولة المتطوعين في الدورة أن اختيار المتطوعين والمتطوعات المشاركين جاء وفق معايير واضحة ومحددة لتوزيعهم على 31 موقع مخصص للمنافسات، كما أشارت إلى أن الحجم الكبير للإقبال على التسجيل من خلال الرابط، حيث كان الأغلب من طلاب وطالبات الجامعة، تخصص كليات القانون والعلاقات العامة والإدارة العامة والحاسب والطب، وهذا مؤشر إيجابي جداً يوضح الإقبال على المجال الرياضي والأنشطة الرياضية، كما تقدم متطوعين من طلاب مرحلتي المتوسط والثانوي رغبة في معرفة المجال التطوعي والتعلم، كما عقدت اللجنة المنظمة دورات تأهيلية للمتطوعين قبل فترة من انطلاق المنافسات.