إطلاق حملة “طويق وجهتك” بأكثر من 150 معسكرًا وبرنامجًا تقنيًا

الرياض : البلاد

أطلقت أكاديمية طويق حملة “طويق وجهتك”، حيث دعت للتسجيل في أكثر من 150 معسكرًا وبرنامجًا احترافيًا، تستهدف أكثر من 3,000 مستفيد في أبرز المجالات والتخصصات التقنية، المقامة بمقر الأكاديمية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية؛ وذلك بهدف تطوير الكوادر الوطنية في مجالات التقنيات المتقدمة.

وتهدف المعسكرات والبرامج لتأهيل وتمكين الموظفين، وطلاب وخرّيجي الجامعات، وطلاب التعليم العام، لتزويدهم بأهم المهارات اللازمة في مجالات: البرمجة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتصميم تجربة وواجهات المستخدم، والعوالم الافتراضية، والتصميم والتصنيع الرقمي، وتطوير وبرمجة الألعاب، وبرمجة الروبوت والدرونز، حيث أتاحت الأكاديمية التسجيل في المعسكرات والبرامج الجديدة عبر موقعها الرسمي: https://tuwaiq.edu.sa .

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي أهمية اكتساب وتطوير المهارات التقنية لمواكبة تطور وظائف المستقبل، حيث أسهمت الأكاديمية في تخريج أكثر من 15,000 مستفيد، من خلال أكثر من 500 معسكر وبرنامج تقني، مبيناً حرص الأكاديمية على إقامة مختلف الأنشطة والفعاليات التقنية، إضافة إلى تأهيل المتدربين للمشاركة في كبرى المنافسات العالمية.

وتُعد أكاديمية طويق الأولى من نوعها في تقديم البرامج التعليمية بمجالات التقنيات المتقدمة بالمملكة، وذلك من خلال إطلاق برامج ومعسكرات تقنية بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية؛ لتأهيل الكوادر الوطنية بأبرز المهارات والقدرات، وسد الفجوة بين تطور التقنيات الحديثة، ومتطلبات سوق العمل.