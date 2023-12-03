أحد يعبر الصفا بهدف وحيد في دوري يلو

خالد الحامد- حائل
استعاد فريق أحد نغمة الانتصارات، بعد فوزه على مضيفه الصفا ، بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، في افتتاح الجولة الـ 12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل كونراد هدف أحد الوحيد في الدقيقة 25، وبعد العودة لتقنية VAR أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بدلاً من البطاقة الصفراء للاعب نادي أحد كمال محمد.
بهذه النتيجة، رفع أحد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الصفا عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.
د25‘⚽️ هدف لـ @OHOD1936
كونراد يفتتح التسجيل 👏#الصفا_أحد #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/3pZi61ggiR
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 3, 2023