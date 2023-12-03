الرياضة

أحد يعبر الصفا بهدف وحيد في دوري يلو

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       3 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

خالد الحامد- حائل
استعاد فريق أحد نغمة الانتصارات، بعد فوزه على مضيفه الصفا ، بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، في افتتاح الجولة الـ 12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل كونراد هدف أحد الوحيد في الدقيقة 25، وبعد العودة لتقنية VAR أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بدلاً من البطاقة الصفراء للاعب نادي ‎أحد كمال محمد.

بهذه النتيجة، رفع أحد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الصفا عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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