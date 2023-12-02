كوريا الجنوبية تطلق أول قمر اصطناعي للتجسس

البلاد : وكالات

أكدت كوريا الجنوبية السبت وضع أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري أطلقته الجمعة من صاروخ “فالكون 9” من “سبايس إكس” في كاليفورنيا، في مداره.

ويأتي هذا النجاح بعد أقل من أسبوعين من إطلاق بيونغ يانغ قمرها الاصطناعي للاستطلاع العسكري.

وانطلق “فالكون 9” حاملا القمر الاصطناعي من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في كاليفورنيا الجمعة في الساعة 18,19 بتوقيت غرينتش (10,19 بالتوقيت المحلي، 3,19 بتوقيت سيول السبت).

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن الانفصال بين الصاروخ والقمر الصناعي حدث بعد 11 دقيقة من الإطلاق وأنه وصل إلى مداره، مضيفة “لقد أكدنا الاتصالات مع المراقبة الأرضية”.

وتتضمن المهمة أيضًا أقمارًا اصطناعية أخرى من عملاء مختلفين.

وقطعت شركة “سبايس إكس” البث المباشر بعيد الإطلاق، دون عرض صور الصاروخ في الفضاء.

ويعني وضع القمر في المدار أن كوريا الجنوبية أصبحت تملك أول قمر اصطناعي لأغراض التجسس بني محليا لمراقبة نشاطات كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

وهو قادر على اكتشاف جسم صغير بحجم 30 سنتيمترا، بحسب يونهاب.

ونقلت “يونهاب” عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله “مع الأخذ في الاعتبار دقتها وقدرتها على مراقبة الأرض… تُعد تكنولوجيا أقمارنا الاصطناعية بين الخمس الأولى على مستوى العالم”.

وتسعى سيول لإطلاق أربعة أقمار اصطناعية إضافية بحلول نهاية العام 2025 لتعزيز قدراتها.