قرعة كأس أمم أوروبا 2024 تسفر عن مجموعات نارية

أسفرت قرعة كأس أمم أوروبا 2024 عن مجموعات نارية، حيث سُحبت اليوم السبت في مدينة هامبورغ الألمانية، وسط اهتمام إعلامي قوي.

وتنطلق النسخة الـ17 من مسابقة كأس أمم أوروبا في ألمانيا الصيف المقبل، مباشرة بعد نهاية الموسم الكروي الحالي (2023-2024).

قرعة كأس أمم أوروبا 2024 جاءت قوية في بعض المجموعات، على غرار المجموعة الثانية التي ضمت إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا وألبانيا.

كما يتواجه المنتخبان، الفرنسي والهولندي في المجموعة الرابعة إلى جانب النمسا، والفائز من مباراة الملحق الأوروبي في المسار الأول.

هذه هي المرة الثانية التي تستضيف خلالها الأراضي الألمانية نهائيات الـ(يورو) بعد نسخة عام 1988 التي توج بلقبها المنتخب الهولندي.

قرعة كأس أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا – اسكتلندا – المجر – سويسرا



المجموعة الثانية: إسبانيا – إيطاليا – كرواتيا – ألبانيا



المجموعة الثالثة: إنجلترا – سلوفينيا – الدنمارك – صربيا



المجموعة الرابعة: فرنسا – هولندا – النمسا – الفائز من ملحق أ



المجموعة الخامسة: بلجيكا – سلوفاكيا – رومانيا – الفائز من ملحق ب



المجموعة السادسة: تركيا – البرتغال – التشيك – الفائز من ملحق ج