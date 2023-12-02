عبدالله بن فهد ودليّل بنت نهار يتوجان فرسان قفز الحواجز بدورة الألعاب السعودية

نواف بن محمد يسلم ميداليات القوى

مليون السباق الثلاثي للخويطر

ذهب الصالات بين النصر والرياض

الأهلي والشباب يتقاسمان ميداليات القوى

بخاري ينتزع مليون الجيت سكي

الخريب والنخلي بطلا البارالمبية

الرياض- هاني البشر

انتزع الفارس خالد المبطي الميدالية الذهبية في منافسات فردي قفز الحواجز (الفروسية) التي اختتمت مساء اليوم السبت في ميدان قفز السعودية في الجنادرية، في إطار دورة الألعاب السعودية 2023، وسلم الميداليات للأبطال عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، ونائب مدير دورة الألعاب السعودية، سمو الأميرة دليّل بنت نهار بن سعود، ونال الفارس مشاري الحربي الميدالية الفضية، فيما حصل محمد العساكر على الميدالية البرونزية.

الأهلي والشباب يتقاسمان ذهب القوى

فاز محمد الدبيسي لاعب الهلال بذهبية رمي المطرقة للرجال، تلاه زميله محمد الزاير بالفضية، فيما حسم أوس العثيان لاعب الخليج الميدالية البرونزية، وتوج الأمير نواف بن محمد نائب رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى الفائزين في المنافسة، ففي سباق 800 متر فاز عيسى غزواني لاعب الشباب بالذهبية ، تلاه عبدالعزيز محمد لاعب الهلال بالفضية، وحصل سامي اليامي لاعب الشباب على البرونزية. كما فاز محمد المعاوي لاعب نادي الشباب ذهبية سباق 400 متر حواجز، وحصل لاعبا الهلال إدريس سفياني وعزام أبو بكر على الفضية والبرونزية على الترتيب.

وفي سباق 5000 متر، اقتنص فايز السبيعي لاعب الصفا الميدالية الذهبية، ونال طارق العمري لاعب الشباب الميدالية الفضية، وحصل محمد شيواي لاعب الهلال على البرونزية، فيما حصد علي ماس لاعب الأهلي ذهبية 200 متر، ونال عبدالله محمد لاعب الهلال الميدالية الفضية، وحصل ناصر محمد لاعب طبرجل على البرونزية. وحصلت سهى سعيد لاعبة النادي الأهلي على ذهبية الوثب الطويل، ونالت رغد بوعريش لاعبة نادي الاتحاد الفضية، فيما حصلت خلود محمد لاعبة الصفا على البرونزية.

مليون السباق الثلاثي للخويطر

حسم اللاعب ريان الخويطر ذهبية منافسات السباق الثلاثي التي اختتمت صباح اليوم، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، فيما حصل كيفين أورلاندي (بطل النسخة الأولى) على الميدالية الفضية، واقتنص عبدالله الذيابي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات السيدات، حصدت جيسكا أرنزن الميدالية الذهبية، ونالت كرمه الجارودي الميدالية الفضية، وحسمت نورا السديري الميدالية البرونزية، وسلّم الميداليات للفائزين والفائزات، المهندس علي مقبول رئيس الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي.

4 أوزان في ختام أثقال البارالمبية

حصد عدنان نور سعيد لاعب جدة، ذهبية وزن تحت 54 كجم، ضمن منافسات رفع الأثقال البارالمبية، والتي اختتمت اليوم السبت في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ونال مشاري الدبيني لاعب الأحساء الميدالية الفضية، وحسم البرونزية فهد الجنيدل لاعب الرياض.

وفي منافسات وزن تحت 65 كجم، اقتنص ابراهيم البراهيم لاعب الرياض الميدالية الذهبية، تلاه بالفضية عُبادة هوساوي لاعب جدة، فيما حصل أمين السلمان لاعب الأحساء على البرونزية.

كما حصد أصيل يوسف هوساوي لاعب جدة ذهبية وزن تحت 80 كجم، ونال محمد معتوق البقاشي لاعب الأحساء الفضية، وحسم طارق محمد بالغيث لاعب جدة البرونزية.

وفاز محمد القحطاني لاعب الرياض بذهبية وزن تحت 97 كجم، ونال سعود هوساوي لاعب مكة الميدالية الفضية، وحسم يحي بواب لاعب جدة البرونزية.

وتوج الفائزين الدكتور غسان طاشكندي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

بخاري ينتزع مليون الجيت سكي

انتزع طارق بخاري الميدالية الذهبية ومبلغ مليون ريال، في بطولة الجيت سكي ضمن منافسات دورة العاب السعودية، التي اختتمت اليوم السبت في درة العروس بمدينة جدة ضمن دورة الألعاب السعودية 2023، وتوجت نوف العريفي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية الفائزين، حيث جاء في المركز الثاني محمد موسي الذي حصل على الميدالية الفضية ومبلغ 300 ألف ريال، فيما حصد مهند بخاري الميدالية البرونزية ومبلغ 100 ألف ريال.

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النصر والسلمية في نهائي الشاطئية

تأهل النصر والسلمية للمباراة النهائية لكرة القدم الشاطئية والتي تقام منافساتها في منطقة المشجعين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بعد أن تخطى النصر فريق الجندل بنتيجة 7-3، وفاز السلمية على الزلفي بنتيجة 10-5، وستقام المباراة النهائية غداً الأحد الساعة 7 مساءً، وسيسبقها لقاء تحديد المركز الثالث بين الزلفي والجندل الساعة 5 مساءً.

3 انتصارات في السلة

انطلقت أولى منافسات كرة السلة للرجال اليوم السبت في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث تجاوز الهلال نظيره السلام بنتيجة 85-58، وتخطى الصفا نظيره الخليج بنتيجة 78-64، وفاز الوحدة على الخويلدية بنتيجة 66-61 وستقام غداً الأحد مباريات الدور ربع النهائي، حيث سيلتقي (الهلال والفتح) و(النصر والصفا) وسيصطدم الاتحاد مع الأهلي، وسيتقابل أحد مع الوحدة.

الخريب والنخلي أبطال بارالمبية القوى

حسم زياد الخريب لاعب الرياض ذهبية دفع الجلة في منافسات ألعاب القوى البارالمبية، تلاه بالفضية نايف محمد العنزي لاعب نادي الجوف، وحصل أحمد هلال الجاري لاعب نادي الأحساء على البرونزية، حيث توج عبدالرحيم آل الشيخ رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية الفائزين، ففي سباق 100 متر، حسم الذهبية علي يوسف النخلي لاعب مكة، ونال الفضية نور الصناع لاعب الشرقية، وحسم البرونزية ثامر أحمد الزهراني لاعب الرياض.

وفي منافسات فئة الشباب، حصد يحيى والبي لاعب الوطن ذهبية سباق 400 متر حواجز، وأحرز الفضية والبرونزية لاعبا الهلال، أنس المدني ومحمد السبيعي على التوالي.

ذهبية الصالات بين النصر والرياض

حسم فريق النصر مواجهته مع الاتفاق بركلات الترجيحية بعد تعادلهما بنتيجة 4-4 في مباراة الدور نصف النهائي لكرة قدم الصالات، التي أقيمت في الصالة الرياضية بنادي النصر، فيما خطف الرياض الفوز أمام القادسية بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 5-5، وسيلتقي النصر مع الرياض في المباراة النهائية يوم الاثنين المقبل الساعة 5:30 عصراً، فيما سيتواجه الاتفاق مع القادسية في مباراة تحديد المركز الثالث الساعة 3 عصراً.

المبارزة تتوزع بين 4 أندية

توّج أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في منافسات المبارزة، التي انطلقت صباح اليوم في نادي الرياض، حيث انتزع علي البحراني لاعب الأهلي ذهبية سلاح السيبر للرجال، ضمن منافسات المبارزة ، وحصد مشاري البشير لاعب الهلال الفضية، فيما نال عادل المطيري لاعب الأهلي وزياد المطيري لاعب الاتحاد الميدالية البرونزية.

كما حسم أحمد آل حسين لاعب الهدى ذهبية سلاح الأبيه للرجال، تلاه بالفضية فيصل عابد لاعب النهضة، وأحرز لاعبا الهدى جواد الداؤود وزكريا الداؤود البرونزية.

وفي منافسات سلاح الشيش للسيدات، أحرزت لين الفوزان لاعبة الهلال الميدالية الذهبية، فيما حصلت زميلتها لميد المري على الفضية، ونال البرونزية شوق الخميسي لاعبة الهلال وجود الشهري لاعبة النصر.

وفي منافسات سلاح الشيش للسيدات في فئة الشباب، حسمت أناهيد الخيبري لاعبة الشباب الميدالية الذهبية، ونالت الجوهرة المري لاعبة النهضة الميدالية الفضية، وحصلت شرف الجعيد لاعبة عكاظ، وعذاري التكروني لاعبة الشباب على الميدالية البرونزية.

تتويج أبطال الروبوت

توّج وائل السرحان رئيس الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، الفائزين بمنافسات الربوت والرياضات اللاسكية، التي اختتمت اليوم في أكاديمية مهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.وحصد فريق “نحلم ونحقق” ذهبية فئة “روبوسبورت”، فيما نال فريق “نيوم” الميدالية الفضية، وحسم فريق “قمة طويق” الميدالية البرونزية.

وفي فئة “تحدي فيرست تيك”، حسم تحالف “we مع aman” الميدالية الذهبية، وأحرز تحالف “Beta مع qama” الميدالية الفضية، واقتنص تحالف “gear team مع mu- tech” الميدالية البرونزية

انطلاق منافسات اليد

اقتنص فريق الوحدة الفوز في أولى مباريات كرة اليد لفئة الشباب والتي تقام في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، بعد انتصاره على الهدى بنتيجة 27-26، فيما تخطى النور نظيره الحزم بنتيجة 35-25 ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وفي مباريات المجموعة الأولى للرجال، حسم مضر مواجهته مع الجيل بنتيجة 40-21، فيما تعادل القارة مع الزلفي بنتيجة 27-27، وفي المجموعة الثانية فاز الخليج على النجوم بنتيجة 54-14، كما تمكن الصفا من تخطي المحيط بنتيجة 26-38.

وستقام غداً الأحد 6 مباريات، حيث يلتقي في منافسات فئة الشباب (الصفا والابتسام) و(القارة والأهلي) و(مضر والهلال) وضمن منافسات الرجال، يلتقي (الأهلي والروضة) و(الهدى والحزم) و(الوحدة والعدالة).