ضبط 17976 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

جدة : البلاد

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 9 / 5 / 1445 هـ الموافق 23 / 11 / 2023 م حتى 15 / 5 / 1445هـ الموافق 29 / 11 / 2023م، عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (17976) مخالفًا، منهم (10881) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4159) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2936) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (700) شخص (40%) منهم يمنيو الجنسية، و(56%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) من جنسيات أخرى، كما تم ضبط (128) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.