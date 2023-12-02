شاهد.. ريال مدريد يهزم غرناطة ويستعيد صدارة الليغا

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بانتصاره الصعب على غرناطة (2-0) أمسية السبت، ضمن مباريات المرحلة الـ15 من الموسم الحالي (2023-2024).

ورفع الـ(ميرنغي) رصيده إلى 38 نقطة وهو نفس نقاط جيرونا الذي تراجع إلى المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما ظل غرناطة في في المركز قبل الأخير بـ7 نقاط.

وأمام 60 ألف مشجّع في ملعب (سانتياغو برنابيو) نجح ريال مدريد في تحقيق الانتصار الـ12 في الموسم الحالي، مقابل تعادلين وهزيمة واحدة من 15 جولة.

سجّل هدفي ريال مدريد في مرمى غرناطة كل من الإسباني من أصل مغربي براهيم دياز في الدقيقة 26، ثم الجناح البرازيلي رودريغو غويس في الدقيقة 57.



شاهد أهداف ريال مدريد وغرناطة 2-0