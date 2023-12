ابتعد أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصاره الصعب على وولفرهامبتون (2-1) السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من المسابقة (2023-2024).

أقيمت المباراة في أرضية ملعب (الإمارات) معقل الفريق اللندني أرسنال، أمام نحو 55 ألف مشجّع في المدرجات، وبصافرة الحكم الإنجليزي بيتر بانكس.

رفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة في قمّة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يطارده مانشستر سيتي بـ29 نقطة، ولديه مباراة الأحد أمام توتنهام هوتسبير.



سجّل هدفي أرسنال كل من الإنجليزي بوكايو ساكا والنرويجي مارتن أوديغارد بالدقيقتين 6 و13، وذلل البرازيلي ماتيوس كونها الفارق لوولفرهامبتون (86).

شاهد.. أهداف مباراة أرسنال وولفرهامبتون (2-1)

GOAL!!!

Bukayo Saka scores again for Arsenal after a delightful passing move!

That's now 5 goals and 5 assists already this season for Saka in the Premier League.#beINPL #AFC #Arsenal pic.twitter.com/m6RINBivmX

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 2, 2023