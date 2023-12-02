الطائي يعبر الفتح بهدف نظيف

محمود العوضي- جدة
سقط فريق الفتح في فخ الخسارة أمام ضيفه الطائي، بهدف مقابل لا شيء، في إطار مباريات الجولة 15″ جولة إكسبو الرياض 2023″ من دوري روشن للمحترفين.
سجل بيرنارد مينساه، هدف الطائي من علامة الجزاء، في الدقيقة 87.
بهذه النتيجة، رفع الطائي رصيده من النقاط إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السادس.
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء بيرنارد يعلن أول أهداف الطائي🔥#الفتح_الطائي#الرياض_إكسبو2030 | #SSC pic.twitter.com/L3y3tTSfdE
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 2, 2023