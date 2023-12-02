الرياضة

الطائي يعبر الفتح بهدف نظيف

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       2 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
سقط فريق الفتح في فخ الخسارة أمام ضيفه الطائي، بهدف مقابل لا شيء، في إطار مباريات الجولة 15″ جولة إكسبو الرياض 2023″ من دوري روشن للمحترفين.

سجل بيرنارد مينساه، هدف الطائي من علامة الجزاء، في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، رفع الطائي رصيده من النقاط إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السادس.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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