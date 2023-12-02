الرياضة

الرائد يتخطى الوحدة بثنائية

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       2 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

نجح فريق الرائد في حصد ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه فريق الوحدة، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في بريدة، ضمن مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل محمد فوزير هدف الرائد الأول من ركلة جزاء، في الدقيقة 44، وتمكن أمير سعيود من تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 68. بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الرائد إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 19 نقطة في المركز العاشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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