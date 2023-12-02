الرائد يتخطى الوحدة بثنائية

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
نجح فريق الرائد في حصد ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه فريق الوحدة، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في بريدة، ضمن مباريات الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل محمد فوزير هدف الرائد الأول من ركلة جزاء، في الدقيقة 44، وتمكن أمير سعيود من تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 68. بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الرائد إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 19 نقطة في المركز العاشر.
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء.. فوزير يسجل الهدف الأول ⚽🔥
الرائد 1 × 0 الوحدة#الرياض_إكسبو2030
#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/i31WZKzPRf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 2, 2023
هدددددف!⚽
بعد هجمة مرتدة سريعة.. سعيود يضيف الهدف الثاني ⚽🔥
الرائد 2 × 0 الوحدة#الرياض_إكسبو2030
#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/grb0vZEIAd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 2, 2023