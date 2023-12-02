الرياضة

التعاون يقلب الطاولة على الشباب

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       2 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- مشاري البجيدي

قلب فريق التعاون الطاولة على نظيره الشباب، وتغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب مادي الشباب بالرياض، ضِمن منافسات الجولة 15″ إكسبو الرياض 2023″ من دوري روشن للمحترفين.

في الشوط الأول، سجل هدف الشباب اللاعب يانيك كاراسكو بعد مرور 33 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، حول التعاون تأخره إلى فوز بثنائية، سجلهما اللاعب جواو بيدرو في الدقيقتين (55-62).
بهذا الفوز، رفع التعاون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الشباب عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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