التعاون يقلب الطاولة على الشباب

محمود العوضي- جدة
تصوير- مشاري البجيدي
قلب فريق التعاون الطاولة على نظيره الشباب، وتغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب مادي الشباب بالرياض، ضِمن منافسات الجولة 15″ إكسبو الرياض 2023″ من دوري روشن للمحترفين.
في الشوط الأول، سجل هدف الشباب اللاعب يانيك كاراسكو بعد مرور 33 دقيقة.
وفي الشوط الثاني، حول التعاون تأخره إلى فوز بثنائية، سجلهما اللاعب جواو بيدرو في الدقيقتين (55-62).
بهذا الفوز، رفع التعاون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الشباب عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.
هدددددف!⚽
كاراسكو يفتتح أول أهداف الشباب ⚽🔥
الشباب 1 × 0 التعاون
#الرياض_إكسبو2030
#دوري_روشن_السعودي
#الشباب_التعاون | #SSC pic.twitter.com/5ZTZH07MkL
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 2, 2023
هدددددف!⚽
التعاون يعود عن طريق جواو بيدرو ⚽🔥
الشباب 1 × 1 التعاون
#الرياض_إكسبو2030
#دوري_روشن_السعودي
#الشباب_التعاون | #SSC pic.twitter.com/HGyifBgmqs
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 2, 2023
هدددددف!⚽
جواو بيدرو يقلب النتيجة لصالح للتعاون ⚽🔥
الشباب 1 × 2 التعاون
#الرياض_إكسبو2030
#دوري_روشن_السعودي
#الشباب_التعاون | #SSC pic.twitter.com/fuc23vRCjW
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 2, 2023