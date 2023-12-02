الرياضة الإعلام الرياضي بالشرقية يكرم ” الخليج” بطل آسيا لكرة اليد

الدمام- البلاد

احتفى مجلس الإعلام الرياضي في المنطقة الشرقية خلال لقائه السنوي، بفريق الخليج الفائز بلقب بطولة الأندية الآسيوية السادسة والعشرين لكرة اليد، التي اختتمت مؤخرًا في دولة الكويت، وذلك بحضور نائب رئيس نادي الخليج علي آل محسن والمشرف على الفريق الكابتن هاشم الحبيب. كما كرم مجلس الإعلام الرياضي في المنطقة الشرقية خلال لقائه السنوي الذي أقيم في أحد منتجعات سيهات، المدرب الوطني عبدالله غالي الخالدي بمناسبة حصوله على وسام التميز في التربية والتعليم للسنة 2023 من الهيئة العالمية لتبادل المعرفة الذي أقيم في سبتمبر الماضي في دبي في افتتاح المؤتمر العالمي الثامن للريادة والابتكار والتميز بحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان. تأتي هذه المبادرات التي يقيمها مجلس الإعلام الرياضي في المنطقة الشرقية خلال ملتقياته الذي ينفذها المجلس من ضمن أهدافه الاحتفاء وتكريم المنجزين والمميزين في مختلف المجالات والألعاب الرياضية في المنطقة، وذلك لتقوية وتعزيز العلاقة بين المجلس والرياضيين.