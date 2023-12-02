الرياضة

الأخدود يقتنص 3 نقاط ثمينة من الاتفاق

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       2 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الأخدود فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت،ضمن جولة ” إكسبو الرياض 2023″ الخامسة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

أحرز هدف الأخدود اللاعب أندريه بوركا في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، رفع فريق الأخدود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 23 نقطة في المركز السابع.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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