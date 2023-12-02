الأخدود يقتنص 3 نقاط ثمينة من الاتفاق

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الأخدود فوزًا ثمينًا على نظيره الاتفاق في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت،ضمن جولة ” إكسبو الرياض 2023″ الخامسة عشرة من دوري روشن للمحترفين.
أحرز هدف الأخدود اللاعب أندريه بوركا في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز، رفع فريق الأخدود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 23 نقطة في المركز السابع.
هدددددف!⚽
بوركا يسجل أول أهداف الأخدود ⚽️🔥 #الرياض_إكسبو2030
#دوري_روشن_السعودي
#الأخدود_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/khgvGTViAp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 2, 2023