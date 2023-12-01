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“نزاهة”: التحقيق مع 341 مشتبهاً به وإيقاف 146مواطنًا ومقيمًا

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       1 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر نوفمبر 2023م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2024) جولة رقابية، والتحقيق مع (341) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة) وإيقاف (146) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

وقالت انه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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