“نزاهة”: التحقيق مع 341 مشتبهاً به وإيقاف 146مواطنًا ومقيمًا

جدة : البلاد

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر نوفمبر 2023م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2024) جولة رقابية، والتحقيق مع (341) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة) وإيقاف (146) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

وقالت انه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.