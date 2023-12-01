كيم سيونج (ليث) شهر اكتوبر

الرياض – هاني البشر
توج لاعب الفريق الأول بنادي الشباب، الدولي الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو بجائزة (ليث الشهر) عن شهر اكتوبر بعد ترشيحه من قِبل الجماهير الشبابية والجهاز الفني.
وقدمت شركة (المنيع ) الراعية للجائزة، وراعي الفريق الأول لكرة القدم الجائزة للاعب. وأبدى كيم سيونج سعادته بهذه الجائزة، مبينًا أن دعم اللاعبين والجهازين الفني والإداري، كان له الفضل في نيلها، مؤكدًا أنه سيقدم الأفضل لإسعاد الجماهير الشبابية.
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