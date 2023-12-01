فهد بن جلوي يتوج أبطال ألعاب القوى في دورة الألعاب السعودية



الفيصل يسلم زكريا ذهب الدرفت

الأميرة دليّل تتوج النصر بذهب السلة

الباحة تنتزع الهدف والجمباز يودع

غداً.. ختام الروبوت والسباق الثلاثي

الرياض – هاني البشر

توّج سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، هاني النخلي لاعب الرياض بذهبية رمي القرص البارالمبية، كما توج ناضا الحميداني لاعبة الرياض بالميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة البارالمبية للسيدات، التي أقيمت منافساتها بنادي الرياض، بحضور عبدالرحيم آل الشيخ رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى البارالمبية، وشهد تتويج منافسات المصارعة وكرة الهدف البارالمبية، حضور سمو الأمير فهد بن جلوي.

وكان سلطان الحبشي لاعب الرياض قد حقق الفضية في رمي القرص البارالمبية ، وحصل حيدر سلامي لاعب جازان على البرونزية، فيما حصدت سارة الجمعة لاعبة الرياض الميدالية الفضية، وحسمت مهرة عتيق العنزي لاعبة الشرقية، الميدالية البرونزية.

الفيصل يتوج أبطال الدرفت

توّج سمو الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين بمنافسات الدرفت التي اختتمت اليوم الجمعة في ميدان ديراب، وحصد زكريا سلون الميدالية الذهبية، فيما نال بدر الرشيد الميدالية الفضية، وحقق خالد الزايد الميدالية البرونزية.

الأميرة دليّل تتوج النصر

توّجت سمو الأميرة دليّل بنت نهار آل سعود، نائب مدير دورة الألعاب السعودية فريق النصر بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة السلة 3*3 والتي أقيمت في منطقة المشجعين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بعد تغلبه على نادي الهلال بنتيجة 16-11 ، فيما حصل نادي الصفا على الميدالية البرونزية بعد تخطيه السلام بنتيجة 19-11. كما ظفر نادي مضر بذهبية فئة الشباب بعد فوزه على نادي الهلال في المباراة النهائية اليوم بنتيجة 21-12، ليحصل الهلال على الفضية، فيما حسم نادي الخويلدية الميدالية البرونزية بعد فوزه على أحد بنتيجة 18-14.

بن جلوي ودليّل في منطقة المشجعين

تواجد سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وسمو الأميرة دليل بنت نهار آل سعود، في منطقة المشجعين بدورة الألعاب السعودية ، التي شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً مساء اليوم الجمعة، حيث توافدت الجماهير لمتابعة مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي لكرة القدم، عبر الشاشات العملاقة في المنطقة،واستمتع الحضور بالفعاليات الترفيهية المميزة التي توفرها المنطقة للزوار.

الباحة تنتزع ذهبية (الهدف)

توج إلجار رحيموف رئيس الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين، الفائزين في اللعبة، التي اختتمت اليوم الجمعة في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور خالد الفهيد رئيس الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية، حيث خطف فريق الباحة الميدالية الذهبية بعد فوزه على الرياض في المباراة النهائية بنتيجة 9-8، ليحصل الرياض على الفضية، فيما حسم نادي القصيم على البرونزية بعد فوزه على الأحساء بنتيجة 7-2.

علواني وتولو أبطال الوثب والقرص

حسم حمود علواني لاعب الاتحاد ذهبية الوثب الطويل، ونال أحمد مرزوق لاعب الهلال، الميدالية الفضية، وحصل أحمد عبيد لاعب الأهلي على البرونزية. وفي منافسات رمي القرص حصد محمد تولو لاعب الهلال ذهبية رمي القرص للرجال، تلاه أسامة العقيلي لاعب النور بالفضية، وحصل أبو بكر زكريا على البرونزية.

ذهب (الموانع) للهلال

حلّق رائد الجدعاني لاعب الهلال بذهبية سباق 3000 متر موانع للرجال، تلاه علي الشهراني لاعب قلوة بالميدالية الفضية، وحسم البرونزية خالد هزازي لاعب الشباب. كما حسم مازن أل ياسين لاعب الأهلي ذهبية سباق 400 متر للرجال، تلاه بالفضية يوسف مسرحي لاعب الشباب، وحصل إسماعيل الصبياني لاعب قلوة على البرونزية.

هبة ولجين يخطفان ذهب الـ100 متر

نالت هبة مالم لاعبة العلا ذهبية سباق 100 متر للسيدات، وحصلت لجين الحميد لاعبة الصفا على الفضية، فيما نالت البرونزية ياسمين الدباغ لاعبة الأهلي. وفي سباق 100 متر للسيدات لفئة الشباب، حصدت الذهبية لجين حمدان لاعبة العدالة، ونالت الفضية نور الجندان لاعبة الخليج، وحصلت بدر الحرز لاعبة الخليج على البرونزية.

الوحدة تكسب ذهب وزن 60 للمصارعة

اقتنص الرباع منذر جندو لاعب نادي الوحدة ذهبية وزن 60 كجم في منافسات المصارعة الرومانية التي اختتمت مساء اليوم الجمعة في أرينا بجامعة الملك سعود، حيث توج فهد الفراج رئيس الاتحاد السعودي للمصارعة، الفائزين، بعد أن حصل مشعل الجيزاني لاعب النصر على الفضية، فيما حصد البرونزية ريان هوساوي وهيثم بارحمة لاعبا الوحدة.

بارحمة وعبدالعال أبطال

في منافسات وزن 70 كجم، نال أحمد بارحمة لاعب الوحدة الميدالية الذهبية، وحصل زميله في النادي تركي الحارث على الفضية، فيما نال البرونزية، منصور زيلموخانوف لاعب الرائد وأحمد عبدالمجيد لاعب الأهلي.كما حسم محمد عبدالعال لاعب النهضة ذهبية وزن 80 كجم، وحصل حسن برناوي لاعب الوحدة على الفضية، ونال البرونزية حسن الحارثي لاعب الشباب وعبدالله الدوسري لاعب الاتفاق.

الهلال وأحد يسيطران على وزن 90 كجم

حصد رضا المغربي لاعب الهلال ذهبية وزن 90 كجم، ونال محمود هوساوي لاعب الأهلي الميدالية الفضية، وحصل لاعبا الوحدة عمار هوساوي وسند الصبياني على البرونزية.وفي منافسات وزن فوق 90 كجم، اقتنص محمد الغزالي لاعب أحد الميدالية الذهبية، ونال غازي بن بكر لاعب الوحدة الفضية، وحصد البرونزية محمد المشيخي لاعب الأهلي وإبراهيم فلاته لاعب الوحدة.

تتويج جعفر والسميري والمبيريك في الجمباز

توّج سليمان الجاسر رئيس الاتحاد السعودي للجمباز، الفائزين بمسابقات اللعبة التي أقيمت في صالة الجمباز بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بعد أن فاز جعفر الصايغ لاعب الابتسام بذهبية طاولة القفز للرجال، تلاه بالفضية عبدالعزيز الجهني لاعب الاتحاد، وحصل على البرونزية حسن آل شيف لاعب الصفا.

وفي منافسات أجهزة المتوازي، فاز ناصر السميري لاعب الاتحاد بالميدالية الذهبية، ونال حبيب أصويلح لاعب الابتسام الفضية، وحصل مناف العمري لاعب الاتحاد على البرونزية. كما حسم علي المبيريك لاعب الابتسام ذهبية العقلة، ونال عبدالكريم المر لاعب الاتحاد الفضية، وحصل حيدر الجارودي لاعب الخويلدية على البرونزية.

سيدات الهلال والنصر في نصف نهائي الصالات

اختتمت صباح اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات لمنافسات كرة قدم الصالات للسيدات المقامة في صالة نادي النصر، وأسفرت نتائج عن فوز الصقور على النورس 2-0، فيما حقق الهلال الفوز على القادسية 13-0 ليتصدر مجموعته، في حين كسب اتحاد النسور نظيره النسور الذهبية 7-4، وفاز الشباب على النصر 2-1.، ليلتقي في نصف النهائي الذي سيقام الأحد القادم (النصر والهلال) و(الشباب والقادسية).

ذهب (الثلاثي) بين 16 لاعباً ولاعبة

تأهل 16 لاعباً ولاعبة لنهائيات السباق الثلاثي في دورة الألعاب السعودية، التي ستقام غداً السبت، في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وكان قد تأهل في منافسات (الرجال) أربعة لاعبين، فيما تأهل أربع لاعبات من منافسات (السيدات)، وتبدأ نهائيات السيدات عند الساعة 10 صباحاً، فيما تبدأ منافسات الرجال عند الساعة 11.30 صباحاً، لتحديد أبطال المنافسة من خلال الزمن الأقصر في مراحل الألعاب الثلاثة (السباحة والدراجات والجري)

السلة تنطلق بـ”الرجال”

تنطلق غداً السبت منافسات كرة السلة (رجال) في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، والتي ستستمر لمدة خمسة أيام، حيث سيلتقي عند الساعة 2.00 ظهراً فريقا الهلال والسلام، تليها عند الساعة 4.00 عصراً مواجهة الصفا والخليج، فيما يتقابل عند الساعة 6.00 مساء فريقا الوحدة والخويلدية.

إثارة في نصف نهائي (صالات الرجال)

تقام غداً السبت مباريات الدور نصف النهائي لكرة القدم للصالات (للرجال) في صالة نادي النصر، حيث سيلتقي عند الساعة 3.00 عصراً الاتفاق والنصر في مواجهة مثيرة بعد أن كانا طرفا نهائي النسخة الماضية والتي حقق لقبها الاتفاق، فيما سيتواجه عند الساعة 5.30 عصراً فريقا الرياض والقادسية.

غداً مواجهات ربع نهائي الملاكمة التايلندية

انطلقت اليوم الجمعة منافسات الملاكمة التايلاندية في جامعة الملك سعود، حيث أقيمت مسابقات الدور الـ16 لوزن 54 كجم للسيدات، وأوزان 57 كجم، و63.5 كجم، و75 كجم للرجال، وستستكمل غداً السبت منافسات الدور ربع النهائي.

أكاديمية مهد تحتضن ختام الروبوت

تختتم غداً السبت منافسات الروبوت والرياضات اللاسلكية، في أكاديمية مهد، وكان قد تأهلت ثمان فرق لدور الثمانية من مسابقة (فئة RoboSport ) كما تأهل 15 فريقاً في فئة الـ FTC لمرحلة اختيار التحالفات ودور نصف النهائي والنهائي.

الجماهير تحاصر الغنام شقيق لاعب النصر

تستوقف عدد من الجماهير، يزيد الغنام حارس فريق الزلفي للكرة الشاطئية، لالتقاط الصور والحديث معه، نظرا للتشابه الكبير ما بينه وبين شقيقه الأكبر سلطان الغنام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. وأبدى الغنام سعادته بالمشاركة في دورة الألعاب السعودية وقوة الأداء الفني من الفرق والحضور الجماهيري. وبين يزيد أن طموحه تمثيل المنتخب السعودي مشيراً إلى دورة الألعاب السعودية ستكون الطريق لتمثيل الأخضر السعودي بالإمكانات التي سيقدمها في منافسات اللعبة.