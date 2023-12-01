الرياضة

ضمك يقسو على الفيحاء برباعية

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       1 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل فريق ضمك فوزًا كبيرًا على نظيره الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل لفارس الجنوب كل من” جورج كيفين نكودو وعبدالعزيز الشهراني” في الدقيقتين الـ16 والـ36 من عمر الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، أحرز اللاعب هنري أونيكورو هدف تقليص الفارق لفريق الفيحاء بالدقيقة الـ57، ثم عاد جورج نكودو ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ65 لفريق ضمك.

بعدها تمكن اللاعب أونيكورو من إحراز الهدف الثاني لفريق الفيحاء بالدقيقة الـ70، ثم أضاف أسان سيساي الهدف الرابع لفارس الجنوب في الدقيقة الـ95. بهذا الفوز، أصبح رصيد ضمك21 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز التاسع.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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