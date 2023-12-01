ضمك يقسو على الفيحاء برباعية

محمود العوضي- جدة
واصل فريق ضمك فوزًا كبيرًا على نظيره الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل لفارس الجنوب كل من” جورج كيفين نكودو وعبدالعزيز الشهراني” في الدقيقتين الـ16 والـ36 من عمر الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، أحرز اللاعب هنري أونيكورو هدف تقليص الفارق لفريق الفيحاء بالدقيقة الـ57، ثم عاد جورج نكودو ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ65 لفريق ضمك.
بعدها تمكن اللاعب أونيكورو من إحراز الهدف الثاني لفريق الفيحاء بالدقيقة الـ70، ثم أضاف أسان سيساي الهدف الرابع لفارس الجنوب في الدقيقة الـ95. بهذا الفوز، أصبح رصيد ضمك21 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز التاسع.
هدددددف!⚽
كيفن نكودو يفتتح التسجل لضمك من علامة الجزاء ⚽🔥
الفيحاء 0 × 1 ضمك
#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_ضمك | #SSC pic.twitter.com/7jY4pTzf2J
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
عبدالعزيز الشهراني يضيف الهدف الثاني ⚽
الفيحاء 0 × 2 ضمك
#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_ضمك | #SSC pic.twitter.com/7pnsX7lK4R
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
هدددددف!⚽
نكودو يعزز التقدم لضمك بهدف ثالث⚽🔥
الفيحاء 1 × 3 ضمك
#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_ضمك | #SSC
#الفيحاء_ضمك | #SSC pic.twitter.com/mpPshMDe4c
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
هدددددف!⚽
بتسديدة قوية هنري يقلص الفارق للفيحاء ⚽🔥
الفيحاء 1 × 2 ضمك
#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_ضمك | #SSC pic.twitter.com/91L5TRtb41
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
هدددددف!⚽
من جديد.. هنري يقلص الفارق للفيحاء ويضيف الهدف الثاني⚽🔥
الفيحاء 2 × 3 ضمك
#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_ضمك | #SSC pic.twitter.com/1C2FRwlfBw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
هدددددف!⚽
سياسي يؤكد تفوق ضمك بهدف رابع ⚽🔥
الفيحاء 2 × 4 ضمك
#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_ضمك | #SSC pic.twitter.com/VIIxOSDotI
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023