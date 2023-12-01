المملكة توقع مذكرة تفاهم لدعم أبحاث الجاذبية الصغرى في الفضاء

جدة : البلاد

وقعت وكالة الفضاء السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة إكسيوم سبيس الرائدة في مجال تطوير رحلات الفضاء المأهولة، للتعاون في مجالات الفضاء وتقنياته، ودعم أبحاث الجاذبية الصغرى في الفضاء.

وقع الاتفاقية معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، والرئيس التنفيذي لشركة إكسيوم سبيس مايكل سوفرديني، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه الذي يرأس وفد منظومة الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار الذي يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، بغية تعميق الشراكات في المجالات ذات الصلة بالتقنية والفضاء والابتكار.

ومن أبرز مجالات العمل لهذه المذكرة، دراسة إنشاء مركز مراقبة المهام الفضائية في المملكة، والذي سيسهم في تطوير التقنيات والمرافق المتعلقة بمتابعة المهام الفضائية والتجارب العلمية والتعليمية في بيئة الجاذبية الصغرى، كما ستسهم هذه المذكرة بدعم الأبحاث في المدار الأرضي المنخفض، وذلك سعيا لتطوير الصناعات الفضائية في المملكة ودعم الأنشطة الدولية للبحث والتطوير في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن وكالة الفضاء السعودية عازمة على عقد المزيد من الشراكات وتعميق شراكتها مع الجهات المتعاونة معها حاليا؛ بما يعزز التعاون والتكامل، ويوحد الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الفضاء وتقنياته في المملكة.