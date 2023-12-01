الرياضة العلا تستضيف سباق كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمل

البلاد- جدة

تستضيف محافظة العلا سباق كأس الشباب والناشئين للقدرة والتحمل بتنظيم من الهئية الملكية لمحافظة العلا واشراف الاتحاد السعودي للفروسية غدًا السبت 2 / 11 / 2023 م لمسافة 100 كم. ويقام الى جانب السباق الرئيس عدد من السباقات التأهيلية المصاحبة؛ منها سباق تأهيلي “نجمتين” لمسافة 120 كم، وسباق تأهيلي “نجمة” لمسافة 100 كم، وسباق تأهيلي “نجمتين” مخصص لفئة الشباب والناشئين لمسافة 120 كم، ويبلغ عدد المشاركين بالسباقات 200 فارس وفارسة. وحددت اللجنة المنظمة اليوم الجمعة موعداً للفحص البيطري على الجياد المشاركة، فيما ستكون انطلاقة السباق الساعة 6:30 صباح غد السبت. وقد رصد للسباق جوائز مالية تقدر بـمليون ريال سعودي. يأتي كأس الناشئين كثالث الكؤوس للقدرة والتحمل هذا الموسم التي تستضيفها محافظة العلا، قبل استضافتها للسباق الأغلى في العالم على كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر إقامته شهر فبراير المقبل 2024م.