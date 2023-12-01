الرياضة الخلود يوقع مذكرة تفاهم وشراكة مع نادي رايو فاليكانو الإسباني

الرياض – هاني البشر

وقعت إدارة النادي برئاسة محمد بن عبدالله الخليفة مذكرة شراكة مع نادي” رايو فاليكانو” الإسباني الذي مثله بالتوقيع السيد “موريس باجينلو”، والسيد “زيد ياسين” لإنشاء أكاديمية داخل أروقة النادي في محافظة (الرس)، التي تأتي ضمن خطط التطوير التي يهدف إليها الناديان؛ لتبادل اللاعبين الشباب من “فخر الرس” وتمثيلهم نادي رايو الإسباني في مدة تتراوح بين “شهر الى– 10 أشهر”. وتقرر أن يتم التوقيع الرسمي بين إدارة الناديين في إسبانيا خلال شهر يناير المقبل بحضور رئيس نادي الخلود محمد الخليفة، من أجل توقيع الاتفاقية الرسمية، إضافة لعقد مؤتمر صحفي يتم من خلاله الكشف عن كافة التفاصيل المستقبلية خلال الاتفاقية بين الناديين. تأتي الاتفاقية بين الناديين بموافقة رسمية من قبل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وسيتم تفعيل عدد من البنود التي تهم الاتفاقية المبرمة بين الناديين من حيث جلب لاعبين ومدربين يتولون برنامج الفئات السنية تحت مسمى “the rayo way”، لأجل الوصول للهدف النهائي في مساعدة نادي الخلود لتسويقه عالميًا عبر استخدام “racing city group” عن طريق تنظيم جولات ما قبل الموسم للاعبي الفريق الأول والفئات السنية.