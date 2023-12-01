ابن جلوي يسلم الهلال ذهب الطائرة في دورة الألعاب السعودية 2023

تتويج أبطال القوى والبلوت

الأمير عبدالله بن فهد يتوج أبطال الفروسية

الأميرة دليّل تتوج سيدات النصر بذهب الطائرة

الحربي يقتنص “مليون” الرماية

ذهبية وبرونزية الاسكواش للهلال

سارة وكلثوم وماجدة يتألقن في الملاكمة

مجرشي يثأر من الكريديس ويخطف المليون

ذهب قفز الحواجز لـ”طويق”

الرياض – هاني البشر

توّج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، فريق الهلال بذهبية منافسات الكرة الطائرة بعد فوزه على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط، في مباراة مثيرة ووسط حضور جماهيري كبير، أقيمت مساء الخميس بصالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وسلم الأهلي الميداليات البرونزية، فيما حصل الاتحاد على الميدالية البرونزية.كما توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي الفائزين بمنافسات ألعاب القوى التي اختتمت الخميس في نادي الرياض.

ذهب قفز الحواجز لـ”طويق”

توّج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد آل سعود، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الفائزين في منافسات قفز الحواجز التي أقيمت في الجنادرية، وحصد فريق طويق الميدالية الذهبية، وحصل فريق المغيرات على الفضية، فيما حقق فريق السكب الميدالية البرونزية.

“ذهب” الطائرة لسيدات النصر

توّجت صاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار آل سعود، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، فريق النصر للكرة الطائرة (سيدات) بالميدالية الذهبية، في نهائي كرة الطائرة للسيدات التي اختتمت اليوم الخميس في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وحصل الهلال على الميدالية الفضية، فيما اقتنصت لاعبات الأهلي الميدالية البرونزية.

7 ذهبيات في ألعاب القوى

حصد محمد تولو لاعب الهلال ذهبية رمي الجلة ، ونال علي المبارك لاعب الصفا الميدالية الفضية، وحصل خالد كيدالله لاعب الهلال على البرونزية، وأحرز حسين آل حزام لاعب الهلال ذهبية القفز بالزانة، تلاه هاشم الشرفا لاعب نادي مضر بالفضية، وحصد محسن الدبوس لاعب الصفا البرونزية.

وفاز علي آل عبدالغني لاعب النور بذهبية رمي الرمح، وحصل مرتضى الحمد لاعب العدالة على الفضية، فيما حصل زميله وليد الحمد على البرونزية.

وحسم رائد الجدعاني لاعب الهلال ذهبية سباق 1500 متر، تلاه بالفضية فايز السبيعي لاعب الصفا، وأحرز محمد شيواي لاعب الهلال البرونزية.

وفي سباق 110 متر حواجز، حصد عيسى جراح لاعب الخليج الميدالية الذهبية، وحصل محمد الجدعاني لاعب الأهلي على الفضية، فيما حصل باقر آل جمعة لاعب الصفا على البرونزية.

وحسم علي ماس لاعب نادي الأهلي ذهبية سباق 100 متر، تلاه عبدالله محمد لاعب نادي الهلال بالفضية، وحصد البرونزية عبدالعزيز عطافي لاعب نادي طبرجل.

وفي فئة الشباب، أحرز هتان مجرشي لاعب الأهلي الميدالية الذهبية لسباق 100 متر، وحصد بداح البيشي لاعب بيشة الفضية، فيما حصل علي آل توفيق لاعب الصفا على البرونزية.

الجمباز يبتسم للاعبي الابتسام

توّج سليمان بن محمد الجاسر رئيس الاتحاد السعودي للجمباز، الفائزين بمنافسات الجمباز والتي أقيمت في صالة الجمباز بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، وحصد علي ال مبيريك لاعب الابتسام ذهبية الحلق، ونال ناصر السميري لاعب نادي الاتحاد الفضية، وحصل حسن آل مويس لاعب الابتسام على البرونزية. واقتنص كاظم آل انتيف لاعب الابتسام ذهبية حصان الحلق، فيما حصد زميله في الفريق حبيب اصويلح الفضية، ونال البرونزية عبدالكريم المر لاعب الاتحاد.

وفي منافسات الأرضي، حصد الذهبية عبدالعزيز الجهني لاعب الاتحاد، ونال جعفر الصائغ لاعب الابتسام الفضية، وحسم مناف العمري لاعب الاتحاد البرونزية.

كامل يخطف ذهبية الكارتينج

توّج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين بمنافسات الكارتينج التي أقيمت صباح اليوم، في ميدان ديراب بالرياض، والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، واقتنص عبدالله كامل الميدالية الذهبية فيما نال الأمير سعود بن معتصم آل سعود الميدالية الفضية، وحصل خالد الزايد الميدالية البرونزية.

الحربي يقتنص “مليون” الرماية

اختتمت الخميس منافسات الرماية، حيث توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر آل سعود، نائب رئيس الاتحاد السعودي للرماية، الفائزين في رماية السكيت للرجال، وذلك بميدان الرماية بالأمن العام، حيث حصد فهد الحربي الميدالية الذهبية، ونال محمد الخمشي الميدالية الفضية، فيما أحرز ماجد التميمي الميدالية البرونزية.

ذهبية وبرونزية الاسكواش للهلال

انتزع عبدالرحمن مصطفى لاعب الهلال للاسكواش، الميدالية الذهبية في منافسات الاسكواش التي اختتمت اليوم الخميس بجامعة الملك سعود، وتوج الفائزين الدكتور معد فيصل الساعاتي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للاسكواش، حيث حصل محمد ال نصفان لاعب الصفا على الفضية، وحصد عبدالعزيز أبورقة لاعب الهلال الميدالية البرونزية.

15 ميدالية في الملاكمة

ودعت منافسات الملاكمة الدورة بعد أن توج عبدالله الحربي رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، الفائزين والفائزات في المنافسة التي أقيمت في صالة السباحة بجامعة الملك سعود، حيث حصد زياد مجرشي لاعب الشباب ذهبية وزن 57 كجم، ونال محمد الكريديس لاعب الهلال الفضية، وحصل عبد العزيز العتيبي ومحمد ازييي لاعبا الشباب على البرونزية. وفي منافسات وزن 63.5 كجم، أحرز موسى هوساوي لاعب الوحدة الميدالية الذهبية ونال عبد الكريم الزريدي لاعب نادي الرياض القتالي الفضية، فيما حصل لاعب عكاظ أحمد منشي ولاعب الشعلة عبدالله موسى على البرونزية، كما حسم إسماعيل الحسن لاعب نادي الرياض القتالي ذهبية وزن 75 كجم، تلاه لاعب ضمك حسن محمد كعبي بالفضية، ونال لاعب الهدى محمد الأعمري، ولاعب الرياض كريم الحمزاوي البرونزية، وأحرز لاعب الوحدة محمد الصبحي ذهبية وزن 92 كجم، تلاه لاعب العروبة وسام العلوي بالفضية، فيما حصل لاعب الاتحاد سلطان المساعد ولاعب الأهلي محمد الجزار على البرونزية.

سارة وكلثوم وماجدة يتألقن في الملاكمة

في منافسات السيدات للملاكمة، حصدت سارة الشهراني لاعبة الشباب ذهبية وزن 50 كجم، تلتها كلثوم حنتول لاعبة الترجي بالفضية، وحصلت حلا الرشيدي لاعبة الأهلي ويارا العمري لاعبة الشباب على البرونزية، وحسمت ماجدة ليضالعي لاعبة العروبة ذهبية وزن 57 كجم، تلتها رغد النعيمي لاعبة الرياض بالفضية، وحصلت حنان السبيعي لاعبة الشباب وندى الميمني لاعبة الاتحاد على البرونزية.

4 أندية تتقاسم “ذهب” ملاكمة الشباب

في منافسات فئة الشباب للملاكمة، أحرز ابراهيم الجهني لاعب الأهلي ذهبية وزن 48 كجم، تلاه بالفضية مهند مجرشي لاعب الشباب ، وحصل عبدالمجيد الزهراني لاعب الهلال ولاعب الوحدة أحمد سامر الشاوي على البرونزية، كما حسم فواز اللهيبي لاعب نادي “فيد” ذهبية وزن 57 كجم، تلاه عادل عبدالرحمن المطيري لاعب الشباب بالفضية، وحصل يزن الغامدي لاعب الأهلي وحمد أزيبي لاعب الشباب على البرونزية.

وحصد ماجد مجاهد لاعب الدرعية ذهبية وزن 67 كجم، تلاه عبدالعزيز العيسى لاعب الأهلي بالفضية، وحصل محمد السوق لاعب الاتحاد وسعود سقطي لاعب الشباب على البرونزية، فيما حسم يوسف الياس لاعب الاتحاد ذهبية وزن 80 كجم، تلاه فراس سالم لاعب الأهلي بالفضية، وحصل محمد الأحمد لاعب الوحدة وفراس الوهيد لاعب الشعلة على البرونزية.

ختام البولينج فردي (رجال وسيدات)

توّج عبدالملك الشثري رئيس الاتحاد السعودي للبولينج، الفائزين بميداليات فردي الرجال وفردي السيدات في منافسات البولينج التي اختتمت في مركز البولينج بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. وأسفرت النتائج عن فوز عبدالرحمن الخليوي بذهبية الرجال، تلاه أحمد أبو الريش بالفضية، وحصل نواف التميمي على البرونزية. وفي منافسات السيدات، حصدت جينيس ديلا الميدالية الذهبية، ونالت سدرة رفيق الميدالية الفضية، وحصلت شارماين باتاين على الميدالية البرونزية.

مجرشي يثأر من الكريديس ويخطف المليون

‏كشف زياد مجرشي لاعبة الملاكمة بنادي الشباب عن سر تفوقه وحصوله على ذهبية وزن 57 في الملاكمة بدورة الألعاب السعودية، وقال: حققت الميدالية الفضية في النسخة الماضية بعد أن خسرت من أمام محمد الكريديس لاعب الهلال ، وبعد عام من التدريبات والمعسكرات والمشاركات الداخلية والخارجية كان هدفي تحقيق الذهب، لتتهيأ الظروف وأمام نفس اللاعب الذي خسرت من أمامة الذهب، لأحقق حلمي في اللعبة التي بدأت مزاولتها منذ أن كان عمري 10 سنوات مثّلت خلالها المنتخب السعودي في كثير من المحافل الدولية، ووصف الملاكم مجرشي هذه الميدالية بأنها أغلى التتويجات على قلبه، مؤكداً أنه يسعى إلى تحقيق طموحه والفوز بميدالية باسم المملكة في البطولات العالمية.

رضا والغامدي يحصدان ذهبية البلوت

حصد الثنائي محمد رضا وعبدالعزيز الغامدي ذهبية البلوت، التي أقيمت في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، فيما حقق الثنائي فواز تركستاني وأنس الزهراني الميدالية الفضية، ونال الثنائي عبدالرحمن القويز وسامي العنقري الميدالية البرونزية.