6.2 مليار ريال أرباح بنكية خلال شهر

البلاد – جدة

ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية قبل الزكاة والضرائب خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى نحو 6.23 مليار ريال، وبنسبة 2.5 % مقارنة بأرباح قدرها 6.08 مليار ريال خلال نفس الشهر من عام 2022م، وذلك وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

وتشمل الأرباح المجمعة نتائج البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودي، وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.

وسجلت موجودات البنوك ارتفاعاً بنسبة فاقت 8 % خلال شهر أكتوبر، لتصل إلى إجمالي نحو 3915 مليار ريال ، وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 9 % ليصل إلى 2480.7 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي ، كما ارتفع إجمالي القروض المقدمة من البنوك والمصارف في السعودية للقطاع الخاص، إلى 2497.2 مليار ريال بنسبة تخطت 9 %.