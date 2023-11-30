6 أندية أوروبية تتنافس للتعاقد مع أحمد حجازي

أكّدت منصّة سبورتس مول (Sports Mole) البريطانية من مصادرها، أن 6 أندية أوروبية تسعى للتعاقد مع المدافع المصري في صفوف الاتحاد، أحمد حجازي (32 عامًا).

وبات مستقبل حجازي مع الاتحاد غير مضمون، في وقت أشارت خلاله وسائل إعلام محلية أن النادي يرحّب برحيل اللاعب، لا سيما بعد إصابته الأخيرة بقطع الرباط الصليبي.

ينشط حجازي مع الاتحاد منذ 2020، وساعد فريق مدينة جدّة في حصد الدوري السعودي الموسم الماضي (2022-2023) عندما سجّل له 4 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة.

الفرق الستة المهتمة بالتعاقد مع حجازي هي شيفيلد يونايتد وبيرنلي الناشطان في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى ميدلسبره وكارديف سيتي، ورينجرز وسلتيك.

يحظى حجازي بعقد مع الاتحاد يمتد إلى صيف 2026 وتبلغ قيمته التسويقية الحالية حسب مؤشّرات منصّة ترانسفير ماركت (Transfermarkt) قرابة 2.5 مليون يورو.