نهاية عام 2023 لأليسون بيكر مع ليفربول

أوضحت وسائل إعلام صادرة الخميس أن حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر (31 عامًا) لن يشارك مع ليفربول في أي مباريات خلال العام الحالي 2023 للإصابة.



تعرّض أليسون لإصابة في أوتار الركبة اليسرى خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي السبت الماضي بالجولة 13 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل (1-1).



وبحسب منصّة ليفربول إيكو (Liverpol Echo) البريطانية، فقد انتهى موسم أليسون مع ليفربول، ولن يستطيع المشاركة في المباريات إلا مع انطلاق العام الجديد 2024.



من المرجّح غياب أليسون عن ليفربول في الجولات الخمس المقبلة في الدوري الإنجليزي، وأبرزها أمام مانشستر يونايتد في الديربي، وأمام فولهام وكريستال بالاس.



انضم الحارس أليسون إلى سلسلة إصابات عصفت بالفريق الـ(سكاوزي) مؤخّرًا، ومنها المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا والظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون.

Alisson Becker is facing a spell on the sidelines with a hamstring injury 😵

Caoimhín Kelleher will stand-in the meantime! 🇮🇪 pic.twitter.com/ojWKnG0JrR

— Bet9ja (@Bet9jaOfficial) November 30, 2023