موجز اقتصادي

حفر الباطن

دشن الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، مبادرات غرفة حفر الباطن لدعم رواد الأعمال، بحضور رئيس غرفة حفر الباطن سلمان العقيّل، وأمين الغرفة أنور الشامي، واستمع إلى شرح عن المبادرات المتمثلة في برنامج تمويل رواد الأعمال بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بتمويل يصل إلى 500 ألف ريال لتمكين رواد الأعمال من النمو بمشاريعهم

خميس مشيط

أوضح أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، أن الأمانة رصدت مبلغ 1.4 مليار ريال لمشاريع بلدية بمحافظة خميس مشيط ، وجرى طرحها بصفتها أعلى ميزانية يتم ترسيتها لبلدية في محافظات المنطقة ، مضيفا بأن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً في الميدان قيمتها 300 مليون ريال, مؤكداً توالي المشاريع على خميس مشيط دون توقف.

روشن العقارية

وقعت شركة رتال للتطوير العمراني اتفاقية شراء وتطوير أراضٍ سكنية مع شركة روشن العقارية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وذلك بهدف تطوير وحدات سكنية فى حي سدرة السكني بمدينة الرياض. وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن قيمة العقد تبلغ 374.76 مليون ريال، ويبلغ عدد الوحدات المزمع تطويرها 363 وحدة.