الرياضة منافسات مثيرة في اليوم الثاني من بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس

البلاد- جدة استكملت أمس الأربعاء 28 نوفمبر 2023م، منافسات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من نيوم، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للتنس وتستمر حتى 2 ديسمبر 2023م، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وشهدت مباريات المجموعة “الخضراء” نجاح الفرنسي آرثر فيلس من مواصلة الانتصارات، وذلك بتفوقه على الإيطالي فلافيو كوبولي بثلاث مجموعاتٍ دون مقابل، فيما استطاع السويسري دومينيك ستريكير تسجيل الفوز الأول له في البطولة، بعد تغلبه على الإيطالي لوكا ناردي بثلاث مجموعاتٍ دون رد. واستطاع الصربي حمد مديدوفيتش تصدر المجموعة “الحمراء” إثر انتصاره على الفرنسي لوكا فان آش بواقع ثلاث مجموعات مقابل مجموعةٍ واحدة، فيما حقق الأردني عبدالله شلبايه فوزه الأول في بطولة الجيل القادم، بعد تفوقه على الأمريكي أليكس ميكيلسن بثلاث مجموعاتٍ مقابل مجموعةٍ واحدة. وتقام اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023م الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، والتي تشهد أربع لقاءات، إذ يواجه الفرنسي آرثر فيلس نظيره السويسري دومينيك ستريكر، فيما يواجه الإيطالي فلافيو كوبولي مواطنه لوكا ناردي، ضمن مباريات المجموعة “الخضراء”، فيما يلعب الصربي حمد مديدوفيتش ضد الأردني عبدالله شلباية، ضمن مواجهات المجموعة “الحمراء” على أن ينازل الفرنسي لوكا فان آش الأمريكي أليكس ميكيلسن.