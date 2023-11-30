الرياضة

في البطولة العربية للجولف.. المغرب بطلًا لفرق وفردي السيدات.. و4 دول تتقاسم بطولات الناشئين والشباب

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      30 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- هاني البشر

ظفرت المغرب ببطولة العرب لفرق وفردي السيدات التي استضافها الاتحاد السعودي للجولف، واختتمت اليوم الخميس على ملاعب نادي الرياض للجولف في العاصمة الرياض بمشاركة 109 لاعبين.

ونيابة عن معالي رئيس الاتحادين العربي والسعودي، ياسر بن عثمان الرميان توّج نائب رئيس الاتحاد العربي عبدالعزيز الملا الفائزين بالدروع والميداليات، وفق النتائج الأخرى التي كانت على النحو التالي:

المغربية صوفيا الصقلي ظفرت ببطولة فردي السيدات إلى جانب فوز بلادها ببطولة الفرق وفردي تحت 18 سنة بنين، إضافة إلى بطولة الفتيات تحت 15 سنة، فيما ظفر ناشئو جمهورية مصر ببطولتي فرق وفردي تحت 13 سنة بنين، وكذلك تونس بتحقيق بطولتي الفرق وفردي تحت 15 بنين.. كما نالت الإمارات العربية المركز الأول بطولة تحت 15 سنة للفرق.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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