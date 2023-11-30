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ضبط مواطن حاول الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      30 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض في محافظة المزاحمية.

وظهر المواطن ظهر في محتوى مرئي وهو يحاول الاعتداء على الآخرين بسلاح أبيض بحوزته في أحد المتنزهات البرية بالمزاحمية.

وأضافت أن إجراءات الاستدلال بينت أن الحادثة وقعت منذ أيام في محافظة المزاحمية، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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