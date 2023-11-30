ضبط مواطن حاول الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض

الرياض : البلاد

أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض في محافظة المزاحمية.

🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض في محافظة المزاحمية. pic.twitter.com/Ol72uqK6rF — الأمن العام (@security_gov) November 30, 2023

وظهر المواطن ظهر في محتوى مرئي وهو يحاول الاعتداء على الآخرين بسلاح أبيض بحوزته في أحد المتنزهات البرية بالمزاحمية.

وأضافت أن إجراءات الاستدلال بينت أن الحادثة وقعت منذ أيام في محافظة المزاحمية، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.