سيدات النصر للكرة الطائرة يتوجن بذهبية دورة الألعاب السعودية

الرياض- البلاد
حقق فريق سيدات نادي النصر للكرة الطائرة، الميدالية الذهبية في دورة الألعاب السعودية 2023؛ بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية.
وحسمت سيدات النصر للكرة الطائرة المباراة النهائية لصالحهن بنتيجة 3 أشواط دون رد، جاءت على النحو التالي ( 25-9 و25-16 و 25-14).
وفي وقت سابق، حجز فريق سيدات نادي النصر للكرة الطائرة مقعداً في نهائي دورة الألعاب السعودية 2023، حيث فاز على نظيره الأهلــي بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة ليضمن التأهل للـنهائي.
وتُقام النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023 خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل 2023، في العاصمة الرياض.