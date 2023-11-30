مناسبات سلطان بن سلمان يعزي الزميلة غدير الطيار

الرياض- البلاد

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، العزاء لأسرة الطيار في وفاة الابنة” أميرة الطيار” شقيقة الإعلامية غدير الطيار. ‏ وعبرت أسرة الطيار عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لهذه التعزية الكريمة، كما عبرت الكاتبة غدير عبدالله الطيار عن خالص الشكر والتقدير نيابة عن أسرتها، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب. سائلين الله تعالى، أن يحفظ سموه، وأن لا يريه أَي مكروه. كما شكرت الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة الذين شاركوهم مشاعر الحزن والألم، ولكل من واساهم في فقيدتهم الغالية.