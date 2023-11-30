“ساما” يطرح مسودة المقاصة النهائية

البلاد – جدة

طرح البنك المركزي السعودي – ساما، مسودة لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها لطلب مرئيات المهتمين والمختصين، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويهدف المشروع إلى استكمال الإطار النظامي لإنفاذ المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها في المملكة لتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وجذبهم للقيام بعملية المقاصة محليا والتي بدورها ستساهم في خفض المخاطر الائتمانية للمشتقات المالية والحماية من التغيرات السلبية في السوق ومخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد.

وأوضح البنك المركزي في بيان ، أنه تم إعداد اللائحة لتنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، لتتضمن إطارًا نظاميًا واضحًا للقواعد وقابلًا للتنفيذ بشكل متوائم مع الإطار النظامي في المملكة، والمعايير والممارسات الدولية ذات العلاقة، والذي بدوره سيساهم في خفض المخاطر الائتمانية للمشتقات المالية، والحماية من التغيرات السلبية في السوق، ومخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد.

وأضاف أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مسودة لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها خلال 15 يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة.