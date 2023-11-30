الرياضة دورة الألعاب السعودية تحتفي بـ” عام الشعر العربي”

الرياض – هاني البشر

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023، عن تعاونها مع وزارة الثقافة للتعريف بمبادرتها “عام الشعر العربي 2023” وأهدافها ورسالتها، حيث تجسّد شعلة الدورة، وميداليات وباقة الورود المقدمة للفائزين ومواقع المنافسات، الهوية البصرية للمبادرة، والرامية إلى إحياء تاريخ الشعر العربي العريق وتعزيز حضوره في الحضارة الإنسانية. وتنطوي دورة الألعاب السعودية على عدد من القيم التي تتماشى مع أهداف مبادرة وزارة الثقافة، وهي الفخر والانتماء والطموح والإلهام، ومن هذا المنطلق، قامت اللجنة بتفعيل مبادرة عام الشعر العربي 2023، وموائمتها مع رسائلها الإعلامية وأهدافها، وذلك في إطار التعاونِ وتضافرِ الجهود بين مختلف القطاعات، بهدف تعزيز الحضور الثقافي في الأحداث والمناسبات التي تستضيفها المملكة. وتتزين شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، والميداليات وباقات الورود التي تقدّم للفائزين، إلى جانب اللوحات الإعلانية للدورة في مواقع المنافسات، بأبيات من مطلع القصيدة الشهيرة للمتنبي، التي قال فيها: على قدر أهل العزم تأتي العزائم

وتأتي على قدر الكرام المكارم

وتعظم في عين الصغير صغارها

وتصغر في عين العظيم العظائم. وتهدف المبادرة إلى إرساء قواعد الشعر العربي، وإحلاله المكانة المستحقة بين آداب العالم وفنونه، من منطلق مكانته الثقافية الكبيرة، باعتباره أحد أهم المكونات الحضارية للثقافة العربية، وبهدف ترسيخ هذا المكون الحضاري وتعزيز تواجده في الحياة اليومية للثقافة السعودية والعربية، وإرساء قواعد ثراءه المستقبلي. وتسلط الدورة الضوء على القيم الأساسية للمملكة، وطموح الرياضيين وفخرهم، وتهدف لتأصيلها لدى المشاركين والجمهور، عبر دمج عام الشعر العربي 2023 كجزء من اتصالاتها، وإثراء العمق الثقافي لفعاليات المملكة، بطريقة تمزج بين القصيدة والتمثيلات البصرية، لنقل التنوع والأصالة والتطور من مختلف المجالات الفنية والابداعية إلى نطاق أوسع، وذلك من خلال استثمار الزخم الكبير لدورة الألعاب السعودية.