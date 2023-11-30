الرياضة تسمية الجولة الـ 15 في روشن بـ”إكسبو 2030″

البلاد- جدة

أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اعتماد تسمية الجولة الـ 15 من دوري روشن التي تنطلق اليوم بجولة (الرياض إكسبو 2030). وتنطلق منافسات الجولة 15 من بطولة دوري روشن السعودي اليوم الخميس، بإقامة 3 مباريات، فيما يلعب النصر أمام الهلال يوم الجمعة في قمة الجولة. ويحتل نادي الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.