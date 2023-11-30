الرياضة تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق كأس وزارة الرياضة للهجن في الأحساء

الرياض – هاني البشر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تشهد محافظة الأحساء غداً الجمعة انطلاق منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن في نسختها الثالثة، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان السيح للهجن. وتقام المنافسات على أرض ميدان السيح الذي أسس عام 1408هـ، وذلك بإقامة 118 شوطاً خصص منها 20 شوطاً للكؤوس؛ تقطع فيها الهجن المشاركة 658 كيلو مترا بمشاركة 3802 مطية، تمثل 8 دول، وبمجموع جوائز يتجاوز الـ 10 ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2023. وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أغلق الثلاثاء الماضي باب التسجيل للمشاركة في المنافسات، فيما بدأت لجنة تركيب الشرائح من السبت الماضي تواجدها وعملها على أرض ميدان السيح، وذلك حتى يوم الأحد الموافق للثالث من ديسمبر المقبل. ويتضمن برنامج كأس وزارة الرياضة إقامة 36 شوطاً في اليوم الأول، مخصصة لفئة الـ “حقايق”، 30 شوطاً في اليوم الثاني، لفئة الـ “لقايا”، وفي اليوم الثالث 24 شوطاً مخصصة لفئة الـ “جذاع”، وشوطان للماراثون فيما سيتضمن اليوم الرابع إقامة 14 شوطاً مخصصة لفئة الـ “ثنايا”، وفي اليوم الخامس والأخير يقام 12 شوطاً مخصصة لفئة الـ “حيل”، والـ “زمول”.