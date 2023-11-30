بين الدراسة والوظيفة.. مختصون لـ«البلاد»: تأجيل الزواج بعد الثلاثين بين السلب والإيجاب

جدة – ياسر خليل

يرى بعض الشباب والشابات أن فكرة تأجيل الزواج إلى سن متأخر أي بعد الثلاثين لظروف إكمال الدراسة أو التمسك بالوظيفة ،قرار يحمل بعض الإيجابيات والسلبيات، ولكن في نفس الوقت يرون أن هناك انعكاسات عديدة تترتب على الزواج المتأخر.

“البلاد” طرحت القضية على طاولة المختصين لرصد أبعاد قرار الشباب والشابات في الزواج بعد الثلاثين، إذ يقول الأخصائي الاجتماعي صالح هليّل: “يعتبر قرار تأجيل الزواج إلى سن متأخر قرارًا إيجابيًا في بعض النواحي، حيث يمنح الشباب والشابات الوقت الكافي للتركيز على أنفسهم وتحقيق أهدافهم الشخصية، سواء كانت أكاديمية أو مهنية أو شخصية، ففي سن العشرينات، يكون الشباب والشابات عادةً في مرحلة التكوين والبحث عن أنفسهم، وقد لا يكونوا مستعدين بعد للالتزام بالزواج”.

وتابع هليّل: “تأخير الزواج يزيد من فرص اختيار شريك حياة مناسب، حيث يكون الشباب والشابات قد اكتسبوا المزيد من الخبرة والنضج في التعامل مع الآخرين، مما يساعدهم على فهم أنفسهم واحتياجاتهم بشكل أفضل ، كما يحسن فرص الاستقرار الأسري، حيث يكون الشباب والشابات قد اكتسبوا المهارات والقدرات اللازمة لتأسيس أسرة ناجحة”.



وينصح هليّل الأشخاص الذين يفكرون في تأجيل الزواج إلى سن متأخر، بالقول: “تأكد من أنك مستعد بالفعل للزواج، ومتفهم للمسؤولية التي يتطلبها هذا القرار، والبحث عن شريك حياة مناسب، والحرص على أن يكون هذا الشخص يشاركك نفس القيم والأهداف، والاستعداد للتحدّيات التي قد تواجهك في الزواج، خاصةً إذا حدث تأخر في الإنجاب”.

وفي السياق ذاته، تأخذ الأخصائية الاجتماعية جانب انعكاسات الزواج المتأخر على الطرفين، قائلة: “للزواج المتأخر انعكاسات إيجابية وسلبية على الطرفين، فمن الناحية الإيجابية نجد النضج العاطفي والعقلي، إذ يكون الزوجان في سن متأخر أكثر نضجًا عاطفيًا وعقليًا، مما يساعدهم على فهم أنفسهم واحتياجاتهم بشكل أفضل، وفهم شريك حياتهم بشكل أعمق، مما يؤدي إلى علاقات أكثر استقرارًا وسعادة، وايضاً الاستعداد للالتزام بمعنى يكون الزوجان في سن متأخر أكثر استعدادًا للالتزام بالزواج، حيث يكونان قد اكتسبا الخبرة الكافية في الحياة، وفهما متطلبات الزواج ومسؤولياته، وأيضًا من الجوانب الإيجابية التوافق بين الزوجين، فالزوجان يكونان في سن متأخر أكثر توافقًا بين بعضهما البعض، حيث يكونان قد اكتسبا المزيد من الخبرة في الحياة، وتعرفا على أنفسهم وعلى شريك حياتهم بشكل أفضل”.

وتضيف غيداء: “أما من الناحية السلبية فنجد الجانب الصحي المتعلق بالخصوبة، إذ قد تنخفض الخصوبة لدى النساء بعد سن الثلاثين، كما قد تواجه النساء صعوبة في الحمل والإنجاب بعد سن الأربعين، وأيضًا العزلة الاجتماعية، فقد يجد الزوجان في سن متأخر صعوبة في إقامة علاقات اجتماعية مع أقرانهم الذين قد يكونون متزوجين ولديهم أطفال”.

وتؤكد غيداء أن الزواج المتأخر يعتبر خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يرغبون في التركيز على تحقيق أهدافهم الشخصية قبل الزواج، أو الذين يبحثون عن شريك حياة أكثر نضجًا وتوافقًا.

وعن سؤالنا حول حديث البعض عن فشل الزواج في العشرينات، خصوصاً بعد إنجاب الأطفال، كما أن البعض يرى أن الزواج قبل الثلاثين تكثر فيه الخلافات والمشاجرات بين الطرفين لكون المرحلة جديدة ومتعمقة بالمسؤوليات، تقول الأخصائية الاجتماعية رغدة وهيب: “تكثر الخلافات والمشاجرات بين الزوجين في بداية الزواج، بغض النظر عن العمر، وذلك لأن الزواج هو مرحلة جديدة ومختلفة، تتطلب من الزوجين التأقلم مع بعضهما البعض وتعلم كيفية التعامل مع المشكلات المختلفة. فإن الخلافات والمشاجرات لا تعني بالضرورة أن الزواج فاشل، حيث يمكن أن تكون هذه الخلافات فرصة للتعلم والنمو”.

وتشير رغدة إلى أن هناك آراء متنوعة بشأن نجاح الزواج في العشرينات وقبل الثلاثين، مضيفة: “بعض الأشخاص يرون أن الزواج في سن مبكرة يمكن أن يكون تحديًا بسبب النضج العاطفي والمسؤوليات المتزايدة. وقد يكون هناك صعوبة في التكيف مع المتطلبات والتحديات الجديدة للحياة الزوجية والأبوة والأمومة، ويجب أن نلاحظ أن نجاح الزواج ليس مرتبطًا فقط بالعمر، بل يعتمد على العوامل العديدة مثل التوافق والتفاهم والاحترام المتبادل بين الشريكين. وبغض النظر عن العمر ويمكن للزواج أن يكون ناجحًا إذا تم بناءه على أسس صحيحة وتعاون بين الطرفين. وقد يكون هناك زيادة في الخلافات والمشاجرات في المراحل الأولى من الزواج بغض النظر عن العمر. وتكون هذه الفترة مليئة بالتحولات والتكيف مع المسؤوليات الجديدة، مما يستغرق الأمر بعض الوقت للشريكين للتكيف والتعود على بعضهما البعض”.

وخلصت رغدة إلى القول: “لا يمكن التعميم على نجاح أو فشل الزواج بناءً على العمر فقط، إذ يجب أن يتم تقييم كل حالة على حدة وفقًا للظروف الفردية والعلاقة بين الشريكين، والاتصال المفتوح والتواصل الجيد يمكن أن يساعد في تجاوز التحديات وبناء علاقة زوجية صحية ومستدامة”.