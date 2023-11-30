الرياضة التعادل السلبي يخيم على مواجهة الرياض والحزم

محمود العوضي- جدة

خيم التعادل السلبي على لقاء الرياض وضيفه الحزم، التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة «جولة الرياض إكسبو 2030» لدوري روشن السعودي. بهذا التعادل، رفع الرياض رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما رفع الحزم رصيده إلى 8 نقاط، وظل في المركز الأخير.