الرياضة

الاتحاد يتخطى الخليج برباعية

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      30 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق الاتحاد على نظيره الخليج برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 15 ” جولة إكسبو الرياض 2023″ من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل إيجور كورنادو، وكريم بنزيما، وعبد الرزاق حمد الله، وزكريا هوساوي أهداف الاتحاد، فيما أحرز خالد ناري، وفواز الطريس هدفي الخليج.

 

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز 14.

 

 

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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