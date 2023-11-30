الاتحاد يتخطى الخليج برباعية

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق الاتحاد على نظيره الخليج برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة 15 ” جولة إكسبو الرياض 2023″ من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل إيجور كورنادو، وكريم بنزيما، وعبد الرزاق حمد الله، وزكريا هوساوي أهداف الاتحاد، فيما أحرز خالد ناري، وفواز الطريس هدفي الخليج.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز 14.
#الاتحاد يجتاز #الخليج برباعية✅
شاهد أهداف المباراة ⬇️
#الاتحاد_الخليج#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/W19Fs48ftY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 30, 2023