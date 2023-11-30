الرياضة

الأهلي يكتسح أبها بسداسية

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      30 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

اكتسح فريق الأهلي نظيره أبها بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس في أبها، في إطار منافسات الجولة الـ 15 ” إكسبو الرياض 2030″ بدوري روشن السعودي للمحترفين.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق جابري فيجا في الدقيقتين 20 و 45، وفراس البريكان في الدقيقتين 22 و 28، وفرانك كيسيه في الدقيقة 38 ورياض محرز في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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