الأهلي يكتسح أبها بسداسية

محمود العوضي- جدة
اكتسح فريق الأهلي نظيره أبها بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس في أبها، في إطار منافسات الجولة الـ 15 ” إكسبو الرياض 2030″ بدوري روشن السعودي للمحترفين.
جاءت أهداف الأهلي عن طريق جابري فيجا في الدقيقتين 20 و 45، وفراس البريكان في الدقيقتين 22 و 28، وفرانك كيسيه في الدقيقة 38 ورياض محرز في الدقيقة 64.
بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.
هدددددف!⚽
أسيست من كيسيه.. وهدف أول من فيغا 🤩⚽🔥
أبها 0 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #أبها_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/1coFUOh8B5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 30, 2023
هدددددف!⚽
فراس البريكان يضيف ثاني أهداف الأهلي 🔥⚽
أبها 0 × 2 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #أبها_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/1ompnpjtXp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 30, 2023
هدددددف!⚽
جنون أهلاوي في المحالة🔥
ثالث الأهداف الأهلاوية عن طريق البريكان ⚽
أبها 0 × 3 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #أبها_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/yPhFCZuFZB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 30, 2023
هدددددف!⚽
كيسيه يضع بصمته في الهدف الرابع ⚽🔥
أبها 0 × 4 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #أبها_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/1Ttq4GvBxI
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 30, 2023
هدددددف!⚽
بمرور رائع.. فيغا يضيف الخامس للأهلي 🤩⚽🔥
أبها 0 × 5 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #أبها_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/7KxZkyJXku
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 30, 2023
هدددددف!⚽
رياض محرز.. وسادس أهداف الأهلي ⚽🔥
أبها 0 × 6 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #أبها_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/fdcJRpfz0e
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 30, 2023