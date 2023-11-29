4 مواجهات في مستهل نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس

البلاد- جدة



انطلقت أمس الثلاثاء 28 نوفمبر 2023م، نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من نيوم، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للتنس حتى 2 ديسمبر 2023م، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وشهد اليومَ الأول (أمس) من المنافسات إقامة أربع مواجهات، إذ دشن الفرنسي آرثر فيلس مباريات المجموعة “الخضراء” بفوزه على الإيطالي لوكا ناردي بثلاث مجموعاتٍ مقابل مجموعتين، فيما دوّن الإيطالي فلافيو كوبولي انتصاره على حساب السويسري دومينيك ستريكر، وذلك بواقع ثلاث مجموعاتٍ مقابل مجموعةٍ واحدة.

وفي مباريات المجموعة الثانية “الحمراء”، نجح الفرنسي لوكا فان آش بالتفوق على الأردني عبدالله شلباية، بواقع ثلاث مجموعاتٍ مقابل مجموعةٍ واحدة، فيما اختتم الصربي حمد ميديدوفيتش اللقاءات بانتصارٍ على الأمريكي أليكس ميكيلسن بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.