الرياضة 190 دولة تنقل منافسات رالي داكار السعودية 2024

خالد مرضاح- جدة

يترقب مجتمع رياضة المحركات العالمي انطلاق منافسات النسخة 46 لرالي داكار السعودية؛ حيث يحظى الرالي العريق باهتمام عالمي بارز تمثّل في إعلان قنوات تلفزيونية نقل منافسات الدورة إلى 190 دولة في مختلف قارات العالم. وتستضيف المملكة منافسات الرالي بالكامل للعام الخامس على التوالي، خلال الفترة من 5 حتى 19 يناير 2024، في مسار جديد كلياً، حيث يمتد السباق على مدار 13 مرحلة، ولمسافة أكثر من 7900 كم في مختلف أنحاء المملكة، وسيمر المسار هذا العام بـ” العلا، والحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل ثم العلا ويختتم في ينبع”. ويتفاعل الملايين حول العالم مع مجريات الرالي سواء من خلال الموقع الرسمي أو من خلال قنوات الرالي على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى النقل التلفزيوني اليومي لمقتطفات من الرالي على العديد من القنوات العالمية، إلى جانب حرص العديد من الصحفيين والإعلاميين من أكبر المطبوعات والصحف والمواقع الإلكترونية، على تغطية فعاليات الرالي من قلب الحدث. وكشفت 70 قناة وشبكة تلفزيونية عالمية نقل منافسات الرالي وتخصيص برامج للحديث يومياً عن مجريات الرالي وأبرز اللحظات ونتائج المرحلة، ومنها قنوات يورو سبورت، وسكاي سبورت، و”زد دي إف”، و”إن بي سي سبورتس”، وفوكس سبورتس، و”إي إس بي إن لاتين” وذلك للوصول إلى جماهير وعشاق رالي داكار السعودية في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما ستغطي العديد من وكالات الأخبار العالمية فعاليات الرالي يومياً ومباشرة من البيفواك، مثل وكالة الأنباء الفرنسية، ورويترز و”إس إن تي في” ويورو فيجين سبورتس نيوز”. فيما ستوفر قنوات SSC و”إم بي سي أكشن” برامج يومية متخصصة للحديث عن الرالي لمنطقة الشرق الأوسط وستقدم قنوات الإخبارية والرياضية تقارير إخبارية ورياضية عن فعاليات الرالي. وستتولى قنوات SSC بث 15 حلقة مسائية يومية على قناة SSC 2 وعلى منصة شاهد، من داخل مخيم المبيت “البيفواك” ولمدة 45 دقيقة، بالتركيز على أحداث الرالي مباشرة من خلال استضافة أبرز السائقين والمسؤولين بالإضافة إلى نقل تجربة البيفواك، كما ستوفر ستوديو رالي داكار من الرياض، والذي يستضيف مختصين في رياضة المحركات لتحليل مجريات اليوم والمراحل ويقدم تقاريراً خاصة وملخصات يومية مباشرة. الجدير بالذكر أنه ومنذ استضافته في المملكة للمرة الأولى عام 2020، حقق رالي داكار السعودية نجاحات واسعة على مختلف الأصعدة، وجذب انتباه جميع وسائل الإعلام العالمية، والتي أشادت بالاستعدادات اللوجستية المتميزة التي وفرتها المملكة للمشاركين من السائقين والطواقم وكذلك التسهيلات والخدمات المميزة التي تمتعت بها وسائل الإعلام التي تغطي الحدث.