كرنفال الطهي.. تجارب مميزة لتبادل الخبرات

جدة – دكتورة هويدا جمل الليل

ثمة أسئلة تداعب خاطر الكثيرين عن ماهية كرنفال الطهي، وما هي فكرته، في هذه السانحة نستعرض كل ما يتعلق بهذا الكرنفال، حيث بدأ كرنفال الطهي منذ ستة أعوام حيث الآن سنقدم نسخته الرابعة حيث انطلق عام 2018م من تجربة بسيطة ومحدودة نظمناها في مركز المحمدية للطبخ المباشر لبعض الطهاة المشاركين معنا في “جروب واتس” لتعريف الناس بمهنة الطهي وأهميتها ودعم مننا لهم ووجدت إقبالاً رائعاً، ففكرنا مع إدارة المركز بتفعيلها وعملها على نطاق أكبر خاصة أننا وجدنا رغبة كبيرة من المشاركين من الطهاة والزوار اخترنا اسم كرنفال؛ لأنه تعبير يرمز للبهجة والسرور والجو العائلي الأسري وهو عبارة عن تجمع لأصحاب ريادة الأعمال المتناهية في الصغر والصغيرة، والذين بدؤوا يشقون طريقهم في مجال مهنة الطهي من الهواة والمحترفين لتعريف عن أنفسهم، وندعو العديد من رجال وسيدات الدولة والأعمال والمجتمع والسوشل ميديا، حتى يتم تبني هذه المواهب ودعمها؛ لأننا نعاني كثيراً في موضوع توفير الأيدي الحرفية، ومنها مهنة الطهي خاصة، ونحن نتحدث عن السعودة، ومن مميزات كرنفال النسخة الرابعة فيه دعم مشاركات أصحاب مطاعم كقدوة لأصحاب المشاريع الصغيرة المشاركين، وهذا ما يميز الكرنفال الدمج بين الفئتين، وفي المكان نفسه يدا بيد بأن من يجتهد يصل الكرنفال طريق كل من يسعى للنجاح.



تبدأ الفعالية إن شاء الله من4حتى 8 يناير من العام الجديد في مركز حي المحمدية التابع لجمعية مراكز الأحياء

وما يميز كرنفال 4 عن النسخ السابقة، إننا نسعى دائما للتطوير، وكل ما هو جديد، وكل ما يصب في خدمة مهنة الطهي وأصحابها، والتي هي هدفنا الأساسي من خلال الكرنفال لذلك دائماً نبحث عن كل ما هو جديد، ويخدم هذا الهدف. وهذه السنة الحقيقة أكرمنا الله بشركاء جدد ليدعموا مسيرة الكرنفال، ويسيروا به في نطاق أوسع وتطور أكرم ولا أنسى، ولن ينس الكرنفال شركاءنا السابقين وجهودهم المتميزة معن كالشيف محمد درويش والشيف بدور بدر حيث أسسنا سوياً هذا النجاح من خلال مؤسسة الأركان الثلاثة، لكن شاءت الأقدار أن يسير كل ركن في اتجاه حلمه وهدفه ليكمل الطريق في كرنفال 4 مؤسسات أغنية الحركة لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات لصاحبها سليمان معاجيني .ولان للتطور أهمية كبيرة في مجال العمل والتجارة، تشرفت بموافقة أماني مظهر لتكون أحد شركاء هذا النجاح بإذن الله لكرنفال الطهي 4كمستشارة علم نفس إدارة أعمال وهو تخصص نادر ومفيد لأصحاب المنشآت خاصة الجديدة.

كما أنعم الله علينا برعاة رائعين جدد تابعوا، وراقبوا من كثب جهودنا السابقة، ورغبوا في التعاون معنا فنحن تميزنا بهم هذا العام.

وسيتم في الأعداد القادمة التحدث عن مشاركتهم الرائعة بإسهاب أكثر وانفراد غير شركائنا في النجاح، والذي بدأوا معنا من أول نسخة وأنتم صحيفة (البلاد)، أحدهم ونوجه لكم الشكر هنا ولدعمكم لنا.



وتميزنا هذه السنة أيضاً بمسابقتين :لأولى مسابقة الطهي تحت إشراف جمعية ملتقى الطهاة برئاسة الشيف مرام الشريف ومشاركة كل من الشيف وعد فلمبان وهي تشكل أحد قصص النجاح والقدوة التي يفتخر بها كرنفال الطهي، فبدأت كمشاركة في مواسمه الثلاثة فهي ابنة عائلة الكرنفال، ونفتخر بها لتنطلق بعد ذلك، وتصبح ممن يمثل الطهاة السعودين في المسابقات الدولية، وتحصد المراكز الأولى، ثم تصل لمحكمة لمسابقات الطهي من خلال جمعية (ملتقى الطهاة) والشيف منيرة اليمن كأعضاء لجنة التحكيم، وستبرز المسابقة المواهب المتميزة للطهاة المحترفين والموهوبين وهو تحد سيبرز هذه المواهب، وسيتبادلون الخبرات سوياً باحتكاكهم من خلال المسابقة، وستكون تجربة رائعة، وسيحصل الفائزون في هذه المسابقة على جوائز قيمة مقدمة من رعاة الكرنفال ومسابقة الطهي، شركة الجفالي وإخوانه للمعدات المنزلية وشركة السيف جاليري للأدوات المنزلية، إضافة إلى حصولهم على ميداليات وشهادات تقديرية للمشاركة معنا الجميع رابح. أما المسابقة الثانية فهي مفاجأة، وتشهد السعودية للمرة الأولى مثلها، مسابقة احترافية لتقديم أزياء مبتكرة لطهاة الطعام، تقدر جوائزها بقيمة 30 ألف ريال سعودي، وتقام المسابقة التي ينظمها ويشرف عليها معهد المستقبل العالي للتدريب تحت مسمى “زي الشيف” بأسلوب مختلف ومبتكر، وتجسد الذوق الرفيع لأزياء طهاة الطعام الذين يمتلكون مهارات احترافية عالية تجعلهم يلمون بجميع جوانب إعداد الطعام والأزياء المتنوعة التي تواكب كل مناسبة.و ستُنَفَّذ التصاميم المختارة من خلال مصنع شركة المهمة الخامسة للتجارة، وتُعْرَض على الجمهور في اليوم الأول لكرنفال الطهاة الرابع، وتختار لجنة الحكام أفضل 5 تصميمات للصعود إلى المرحلة النهائية، من خلال مصممة الأزياء وخبيرة المظهر والمحكمة الدولية علا زيد، والشيف لولوة العزة المعروفة بشيف باربي، ومديرة معهد المستقبل العالي وعضو مجلس إدارة جمعية الأزياء رجاء مؤمنة، حيث ستُقَدَّم جوائز عديدة تقدر قيمتها ثلاثون ألف ريال ما بين استشارات مظهر وأيضا دورات تدريبية في الطبخ والأزياء.

وسيتحدث عن كل مسابقة بإسهاب في الأعداد القادمة.