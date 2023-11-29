فيديو.. ريمونتادا مثيرة من مانشستر سيتي أمام لايبزيغ

حوّل مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره بهدفين نظيفين إلى انتصار بنتيجة (3-2) على ضيفه ريد بول لايبزيغ الألماني سهرة الثلاثاء، في مجموعات دوري أبطال أوروبا.





مانشستر سيتي كان قد ضمن التأهل سلفًا عن المجموعة السابعة، لكنه صمم على الفوز ضد لايبزيغ والوصول إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة من 5 انتصارات.





في ملعب (الاتحاد) باغت المهاجم البلجيكي الدولي لويس أوبيندا أصحاب الأرض، وسجّل هدفين متتاليين لصالح لايبزيغ في الدقيقتين 13 و33 بالشوط الأول.





مانشستر سيتي -حامل اللقب- استفاق وسجّل 3 أهداف في الشوط الثاني، عبر إيرلينغ هالاند في الدقيقة (54) وفيل فودين (70) وجوليان ألفاريز (87).





بتلك النتيجة يؤكد الـ(سيتيزنس) سطوته على المجموعة بـ15 نقطة، في حين يتأهل لايبزيغ وصيفًا بـ9 نقاط، ويأتي يونغ بويز ثالثًا (4) ويتذيل النجم الأحمر (1).





شاهد أهداف مانشستر سيتي ولايبزيغ (3-2)