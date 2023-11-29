صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 10% من مطار هيثرو

الرياض : البلاد

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، دخوله في اتفاق مع شركة فيروفيال أس اي لشراء حصة تبلغ 10% من شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطار هيثرو “شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة”.

وبموجب الاتفاقية، يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 10% من أف جي بي توبكو، في حين ستستحوذ أرديان على حصة 15% من أف جي بي توبكو، من خلال صناديق البنية التحتية التي تديرها، حيث سيقوم كل من صندوق الاستثمارات العامة وأرديان بالاستثمار بشكل منفصل.

وتخضع الصفقة لشروط محددة تتضمن الحقوق الأولوية للشراء وحقوق المشاركة في البيع التي يمكن ممارستها من قبل المساهمين الحاليين في شركة أف جي بي توبكو، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين، وبما يتماشى مع نظام وإجراءات الشركة، إلى جانب سائر الموافقات من الجهات ذات العلاقة والمعنية.

ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى فرصة الاستثمار في مطار هيثرو، الذي يُعـد من أهم مطارات العالم، حيث يتمتع بمكانة استراتيجية وعالمية، ويتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع استراتيجيته لدعم القطاعات والشركات من خلال استثمارات على المدى الطويل.

كما يُعـد مطار هيثرو واحداً من مطارات العالم الأكثر ازدحاما، إذ يربط المملكة المتحدة بسائر شركائها التجاريين حول العالم لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي عالمياً.