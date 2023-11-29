شاهد.. برشلونة يتجاوز بورتو ويصعد لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (2023-2024) بانتصاره الصعب والشاق على ضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة (2-1) سهرة الثلاثاء.

دارت أحداث المباراة في ملعب (مونتغويك) الخاص ببرشلونة في إقليم كاتالونيا، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.



وضمن الـ(بلوغرانا) التأهل في صدارة المجموعة الثامنة بعد أن جمع 12 نقطة، في حين يتنافس بورتو (9 نقاط) مع شاختار (9 نقاط) على البطاقة الثانية.



افتتح البرتغالي المخضرم بيبي التسجيل لبورتو بالدقيقة 30، غير أن برشلونة عاد وسجّل له البرتغاليين، جواو كانسيلو وجواو فيليكس في الدقيقتين 32 و57.

وفي الجولة الأخيرة، يلعب برشلونة خارج قواعده أمام متذيل الترتيب من دون نقاط، رويال أنتويرب البلجيكي، فيما يتبارى بورتو وشاختار من أجل المركز الثاني.

شاهد أهداف مباراة برشلونة وبورتو (2-1)