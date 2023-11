شاهد.. أهداف مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي 3-3

افتك جالاتا سراي التركي تعادلًا ثمينًا في ملعبه من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بثلاثة أهداف لمثلهم سهرة الأربعاء في مجموعات دوري أبطال أوروبا (2023-2024).

وأنعش جالاتا سراي آماله في التأهل إلى ثمن النهائي عندما رفع رصيده إلى 5 نقاط في وصافة المجموعة الأولى، خلف بايرن ميونخ المتصدر والمتأهل سلفًا.

أقيمت المباراة في ملعب (رامس غلوبال ستاديوم) لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات، وأدارها الحكم الدولي الإسباني خوسيه مارتينيز.

مانشستر يونايتد بدأ أهداف المباراة وأحرز مرّتين ضد جالاتاسراي في الدقيقتين 11 و18 عبر الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو والبرتغالي برونو فيرنانديز.

المغربي حكيم زياش قلّص الفارق لجالاتاسراي في الدقيقة 29، غير أن الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي منح (الشياطين الحمر) الهدف الثالث في الدقيقة 55.

جالاتاسراي واصل ضغطه الهجومي وتمكّن من إحراز هدفين ليخرج متعادلًا، بالدقيقتين 62 عبر زياش مرّة أخرى، وصانع الألعاب الدولي التركي كريم أكتورأوغلو.

شاهد أهداف مانشستر يونايتد وجالاتاسراي 3-3

